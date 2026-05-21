El SNS destaca la reducción del embarazo adolescente, pero admite que aún queda "mucho trabajo"

República Dominicana pasó de registrar cerca de un 24 % de embarazos adolescentes en 2020 a alrededor de un 18 % en la actualidad. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana pasó de registrar cerca de un 24 % de embarazos adolescentes en 2020 a alrededor de un 18 % en la actualidad, según el director materno infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, quien aseguró que la reducción responde a las políticas de prevención impulsadas desde el Gobierno, aunque admitió que todavía "queda mucho trabajo por hacer".

El ginecólogo destacó que uno de los principales cambios ha sido la creación de unidades de atención integral para adolescentes, donde jóvenes pueden recibir orientación médica y consejería antes de enfrentar un embarazo.

Estas unidades también ofrecen servicios de planificación familiar, apoyo psicológico y acompañamiento emocional, lo que ha facilitado que padres y tutores permitan que los adolescentes (tanto hembras como varones) acudan a buscar orientación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/martin-ortiz-37ea74f8.jpg El doctor Martín Ortiz. (FUENTE EXTERNA)

Según indicó Ortiz, las menores embarazadas son atendidas en consultas diferenciadas y separadas de las áreas generales de atención juvenil, con médicos especializados en adolescentes.

"Eso hace que vayan más adolescentes antes de embarazarse a la consulta y nosotros podamos prevenir ese primer embarazo", sostuvo.

"Desde el Gobierno se impulsa política de prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Esta iniciativa prioriza en las provincias con mayor número de embarazos en adolescentes y se combinó salud, protección social y educación", agregó.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2025 unas 537 niñas entre 12 y 14 años se convirtieron en madres, frente a los 585 casos registrados en 2024.

El doctor señaló que también se ha fortalecido la capacitación del personal sanitario y la coordinación interinstitucional con los ministerios de la Mujer, Juventud y Educación, provocando un "cambio de mirada" en los jóvenes frente a la problemática del embarazo a temprana edad.

"Ha sido la razón por la que ha habido una disminución importante del embarazo en adolescente", afirmó.

No obstante, el funcionario reconoció que aún persisten retos importantes para continuar reduciendo las cifras.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer con las escuelas, con las iglesias, con las comunidades", agregó.

Unicef: "La reducción es relativa"

De su lado, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, Carlos Carrera, consideró que la reducción registrada entre niñas y adolescentes de 12 a 14 años sigue siendo limitada y advirtió que todavía persisten condiciones de vulnerabilidad que las exponen al embarazo temprano y a las uniones tempranas.

"El embarazo y el inicio de la maternidad en estas edades tiene impactos altamente negativos y severos en las vidas de las niñas y adolescentes", expresó.

Carrera consideró que la disminución observada entre niñas de 12 a 14 años representa un avance, aunque todavía insuficiente frente a la magnitud del problema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/carlos-carrera-unicef-2e3ad2f7.png Carlos Carrera, representante de Unicef. (FUENTE EXTERNA)

"La reducción presentada en el número de nacimientos en niñas y adolescentes entre 12 y 14 años es relativa", afirmó.

Sostuvo que, aunque las intervenciones públicas y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil han contribuido a la reducción de casos, siguen existiendo condiciones de vulnerabilidad que exponen a niñas y adolescentes al embarazo temprano y a las uniones tempranas.

Asimismo, advirtió que, dependiendo del contexto, muchos de estos casos pueden estar relacionados con violencia y abuso sexual, como ha demostrado la evidencia internacional.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección dirigidas específicamente a niñas entre 12 y 14 años.

"Es imperante la focalización en intervenciones específicas, más efectivas, relevantes y pertinentes para la prevención, atención, respuesta y protección hacia las niñas y adolescentes entre 12 y 14 años", concluyó.