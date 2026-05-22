Digemaps lanza programas para detectar patógenos y residuos químicos en carnes

Oficina de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps). ( ARCHIVO )

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) lanzó los Programas Nacionales de Control de Patógenos y Residuos Químicos, una iniciativa orientada a fortalecer la inocuidad de la carne destinada al consumo humano y reforzar la protección de la salud pública en el país.

De acuerdo un comunicado de la entidad, los programas buscan garantizar que los productos cárnicos estén libres de microorganismos, residuos químicos y sustancias prohibidas, mediante controles sanitarios, vigilancia microbiológica y metodologías de muestreo alineadas con estándares internacionales.

Vigilancia de bacterias y residuos químicos

Durante la jornada fueron presentados los principales componentes técnicos y regulatorios de ambos programas, incluyendo protocolos de inspección y análisis microbiológicos.

Entre los patógenos bajo vigilancia figuran Salmonella, E. coli O157:H7, STECs y Listeria monocytogenes.

Asimismo, las autoridades explicaron que los programas incluyen controles relacionados con residuos de medicamentos veterinarios, pesticidas y otros contaminantes químicos presentes en productos de origen animal.

La actividad también incluyó presentaciones técnicas sobre control microbiológico, metodologías de muestreo N60, integración operativa en plantas procesadoras, manejo de resultados positivos y medidas preventivas para garantizar la inocuidad alimentaria.

Buscan fortalecer inspección sanitaria

La Digemaps destacó que la iniciativa representa un avance para fortalecer el sistema nacional de inspección sanitaria de carnes y productos cárnicos, mejorar la trazabilidad y aumentar la confianza de los consumidores.

Además, el comunicado señala que estas acciones contribuirán a reforzar la competitividad del sector pecuario dominicano tanto en el mercado local como internacional.

La actividad fue realizada en las instalaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), con el respaldo técnico del Laboratorio Agroempresarial Dominicano (LAD) y con la participación de autoridades sanitarias, representantes del sector cárnico nacional, técnicos especializados, inspectores oficiales y actores vinculados a la producción, procesamiento y comercialización de alimentos.