Hospital Robert Reid Cabral presenta nuevos protocolos para disminuir las infecciones

La director del hospital, Mabel Jones, encabezó el acto de presentación. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral presentó su nuevo Protocolo de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS), una iniciativa orientada a reforzar la seguridad de los pacientes y elevar la calidad de la atención médica en el centro de salud.

La actividad estuvo encabezada por la doctora Mabel Jones, directora del centro hospitalario, junto a su subdirectora, Krismely Moya; el coordinador del Programa de Prevención y Control de IAAS, Carlos Feliz Cuello, y el epidemiólogo del programa, Manuel Colomé.

Jones explicó que el protocolo fue elaborado por un equipo multidisciplinario y está alineado con los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Para nuestra gestión, la seguridad del paciente es una prioridad fundamental. Con este protocolo fortalecemos las prácticas médicas y garantizamos una atención más segura y de mayor calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes", expresó.

De su lado, el doctor Feliz Cuello dijo que la estrategia implementa "care bundles" o paquetes de medidas preventivas aplicadas de manera simultánea y rigurosa para reducir riesgos hospitalarios.

"La efectividad de estas medidas depende del cumplimiento completo de cada intervención. Con ello buscamos disminuir las principales infecciones asociadas a la atención sanitaria", indicó Féliz Cuello.

Reforzar la vigilancia

Mientras que el doctor Colomé destacó que el nuevo manual permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica y optimizar los procesos de prevención en las diferentes áreas asistenciales del hospital.

Agregó que el protocolo contempla acciones específicas para prevenir las cuatro infecciones más comunes en el entorno hospitalario:

Neumonía asociada a ventilación mecánica

Bacteriemia relacionadas a catéter venoso central

Infecciones urinarias asociadas a catéter

Infecciones de sitio quirúrgico, relacionadas a incisiones

Como parte de su implementación, el hospital desarrollará auditorías semanales y listas de verificación obligatorias, con la meta de alcanzar un cumplimiento superior al 95 % en todas las unidades asistenciales.

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