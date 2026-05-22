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Robert Reid Cabral
Robert Reid Cabral

Hospital Robert Reid Cabral presenta nuevos protocolos para disminuir las infecciones

Las cuatro infecciones más comunes son: neumonía, bacteriemia, infección urinaria e infección en las heridas

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    Hospital Robert Reid Cabral presenta nuevos protocolos para disminuir las infecciones
    La director del hospital, Mabel Jones, encabezó el acto de presentación. (FUENTE EXTERNA)

    El Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral presentó su nuevo Protocolo de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS), una iniciativa orientada a reforzar la seguridad de los pacientes y elevar la calidad de la atención médica en el centro de salud.

    La actividad estuvo encabezada por la doctora Mabel Jones, directora del centro hospitalario, junto a su subdirectora, Krismely Moya; el coordinador del Programa de Prevención y Control de IAAS, Carlos Feliz Cuello, y el epidemiólogo del programa, Manuel Colomé.

    Jones explicó que el protocolo fue elaborado por un equipo multidisciplinario y está alineado con los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

    "Para nuestra gestión, la seguridad del paciente es una prioridad fundamental. Con este protocolo fortalecemos las prácticas médicas y garantizamos una atención más segura y de mayor calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes", expresó.

    De su lado, el doctor Feliz Cuello dijo que la estrategia implementa "care bundles" o paquetes de medidas preventivas aplicadas de manera simultánea y rigurosa para reducir riesgos hospitalarios.

    "La efectividad de estas medidas depende del cumplimiento completo de cada intervención. Con ello buscamos disminuir las principales infecciones asociadas a la atención sanitaria", indicó Féliz Cuello.

    Reforzar la vigilancia

    Mientras que el doctor Colomé destacó que el nuevo manual permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica y optimizar los procesos de prevención en las diferentes áreas asistenciales del hospital.

    Agregó que el protocolo contempla acciones específicas para prevenir las cuatro infecciones más comunes en el entorno hospitalario:

    • Neumonía asociada a ventilación mecánica

    • Bacteriemia relacionadas a catéter venoso central

    • Infecciones urinarias asociadas a catéter

    • Infecciones de sitio quirúrgico, relacionadas a incisiones

    Como parte de su implementación, el hospital desarrollará auditorías semanales y listas de verificación obligatorias, con la meta de alcanzar un cumplimiento superior al 95 % en todas las unidades asistenciales.

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