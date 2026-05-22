República Dominicana fortalece vigilancia epidemiológica ante alerta internacional por ébola

Trabajadores del sector salud deben usar protección para evitar los contagios de la enfermedad. ( EFE )

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este viernes que mantiene activa la vigilancia epidemiológica contra el ébola para evitar que se generen casos de la enfermedad a nivel nacional.

En ese sentido, mediante un comunicado de prensa, la entidad indicó que fortaleció los protocolos preventivos ante la alerta internacional emitida por organismos sanitarios, debido al nuevo brote del virus registrado en países de África Central.

Como parte de las medidas preventivas, el organismo detalló que mantienen coordinación con instituciones del sector salud, migración y turismo, así como autoridades aeroportuarias, portuarias e instituciones de respuesta a emergencias, con énfasis en la vigilancia y detección oportuna de contagios de la enfermedad en aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos.

Asimismo, la institución señaló que continúan con el monitoreo preventivo de viajeros procedentes de zonas afectadas y fortaleciendo la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante cualquier eventualidad.

Destacó además que trabaja en la preparación de áreas de aislamiento, la capacitación del personal médico y el uso adecuado de equipos de protección personal. También informó sobre el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los laboratorios nacionales para el manejo y envío seguro de muestras biológicas bajo estándares internacionales.

Medidas

Salud Pública indicó que acciones se desarrollan en el marco de los protocolos internacionales de prevención y preparación sanitaria, luego de que autoridades internacionales alertaran sobre el brote causado por la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, una variante para la que actualmente no existe una vacuna aprobada específica.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene seguimiento permanente al evento epidemiológico y declaró la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional", explicó el organismo.

La entidad afirmó que la República Dominicana mantiene un riesgo bajo de exposición al virus del ébola debido a su ubicación geográfica y a la ausencia de vínculos directos con las zonas afectadas.

No obstante, señaló que el país continúa fortaleciendo sus capacidades de vigilancia, preparación y respuesta, conforme a los protocolos internacionales establecidos para la prevención y manejo oportuno de enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Pocas posibilidades de contagios Diversos organismos internacionales de salud consideran que el riesgo de propagación global de ébola continúa siendo bajo, aunque mantienen activa la vigilancia debido a la evolución del evento epidemiológico. La cepa Bundibugyo identificada en el brote actual representa un desafío adicional para las autoridades sanitarias, debido a que las vacunas aprobadas para otras variantes del virus del ébola no muestran eficacia contra esta especie específica. Por ello, las medidas de contención continúan enfocadas en la detección temprana, rastreo de contactos, aislamiento y prevención de infecciones.