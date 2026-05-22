Tras asumir la presidencia de la Asamblea Mundial de Salud, ¿cuáles son las responsabilidades de RD?

El doctor Víctor Atallah asumió la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud el pasado 18 de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado 18 de mayo, Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, asumió la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), la primera vez que la República Dominicana ocupa esa posición dentro del máximo órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Atallah ejercerá el cargo durante el próximo año y tendrá la responsabilidad de dirigir los trabajos de la Asamblea, organismo encargado de definir las políticas globales de salud y aprobar las principales decisiones administrativas y financieras de la OMS.

La gobernanza de la OMS se ejerce a través de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, encargado de ejecutar las decisiones y políticas aprobadas por el órgano. El director general de la organización es designado por la Asamblea a propuesta del Consejo Ejecutivo.

La Asamblea Mundial de la Salud se reúne cada mes de mayo en Ginebra, Suiza, con la participación de delegaciones de los Estados miembros. Entre sus principales funciones figuran determinar las políticas de la organización, nombrar al director general, supervisar las políticas financieras y examinar y aprobar el presupuesto por programas.

El presidente de la AMS es elegido anualmente mediante un sistema de rotación regional y su función principal consiste en garantizar que los trabajos de la Asamblea se desarrollen de manera justa, eficiente y ordenada.

De manera específica, Atallah deberá declarar la apertura y cierre de las sesiones plenarias, dirigir los debates, velar por el cumplimiento del reglamento, conceder el derecho de intervención a las delegaciones, someter asuntos a votación y anunciar las decisiones adoptadas.

También tendrá la facultad de pronunciarse sobre cuestiones de orden, dirigir el desarrollo de las sesiones y mantener el orden durante los debates, conforme a las reglas de procedimiento de la Asamblea.

Como parte de sus atribuciones, al inicio de cada período de sesiones el presidente deberá proponer a la Asamblea el nombramiento de una Comisión de Credenciales integrada por 12 miembros.

Temas prioritarios

Los principales puntos que el ministro Atallah colocó como prioridades durante su gestión al frente de la Asamblea Mundial de la Salud son:

Acceso universal a la salud: planteó que la salud no debe seguir siendo "una incertidumbre ni un privilegio", sino una garantía universal, con énfasis en reducir las desigualdades de acceso a servicios básicos.

Cooperación global en salud: sostuvo que los avances sanitarios solo pueden lograrse mediante cooperación internacional, equidad y responsabilidad compartida entre los países.

Salud mental: fue uno de los ejes centrales de su discurso. Propuso integrar la salud mental a la atención primaria, la cobertura universal y las políticas públicas, además de combatir el estigma hacia quienes buscan ayuda psicológica o psiquiátrica.

Obesidad y enfermedades crónicas: alertó sobre el crecimiento de la obesidad, la malnutrición y las enfermedades no transmisibles, insistiendo en que deben enfrentarse con prevención, educación y promoción de estilos de vida saludables.

Acceso a medicamentos innovadores: pidió abrir una discusión global sobre sostenibilidad farmacéutica para enfrentar el alto costo de tratamientos para cáncer y enfermedades raras, buscando equilibrio entre innovación, acceso y sostenibilidad financiera.

Uso de biosimilares y fortalecimiento regulatorio: defendió mecanismos regulatorios más sólidos y el uso de biosimilares con respaldo científico para ampliar el acceso a tratamientos.

Tecnología y salud digital: destacó el potencial de la inteligencia artificial, la telemedicina y la digitalización, aunque advirtió sobre el riesgo de ampliar la brecha de acceso entre países y poblaciones.

Protección del personal sanitario: reclamó mayores garantías, bienestar y formación continua para médicos, enfermeras, técnicos e investigadores, a quienes definió como "el corazón del sistema".

Priorizar la salud como política de Estado: afirmó que su visión es colocar la salud como una prioridad nacional y global para mejorar la calidad y esperanza de vida de la población.



