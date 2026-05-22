Sociedad de Neumología reconoce ligera alza en casos de COVID; aclara la situación "no es alarmante"

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Maribel Jorge, informó que en las últimas semanas se ha registrado un ligero aumento en los casos de COVID-19 en el país, aunque aclaró que la situación "no es alarmante" y que la mayoría de los pacientes presenta cuadros leves.

La especialista explicó que la directiva de la entidad sostuvo recientemente una reunión de emergencia para evaluar el comportamiento de las enfermedades respiratorias y recopilar datos entre los neumólogos del país.

"Ha habido un pequeño repunte, pero es como lo normal que uno ve para estas fechas, porque tenemos que estar claros que el COVID nunca se ha ido", afirmó Jorge.

La neumóloga señaló que en las últimas tres semanas se han diagnosticado "más casos de lo habitual", aunque lejos de los niveles observados durante los picos de la pandemia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/maribel-jorge-neumologa-1-ecb94e63.png La doctora Maribel Jorge. (FUENTE EXTERNA)

Indicó que actualmente un neumólogo puede estar detectando entre cuatro y cinco casos semanales, una cifra que consideró manejable y muy distante de los brotes anteriores, cuando se registraban cuatro o cinco contagios al día.

La doctora advirtió que el COVID-19 podría estar subdiagnosticado debido a que muchas personas asumen que padecen una gripe común y no buscan atención médica a tiempo. Explicó que cuando finalmente acuden a consulta, las pruebas pueden resultar negativas porque el virus ya no es detectable, aunque el paciente presenta secuelas respiratorias.

Síntomas

Entre los síntomas más frecuentes que están observando mencionó congestión nasal, fiebre, malestar general y, en algunos casos, pérdida del olfato. También dijo que algunos pacientes llegan con inflamación bronquial y dificultades respiratorias luego de haber padecido infecciones virales.

Jorge precisó que los cuadros más delicados se han presentado principalmente en personas con condiciones preexistentes, como asmáticos, fumadores, pacientes con bronquitis crónica, hipertensión o antecedentes de cáncer.

"Lo que hemos llamado no es a preocuparse, sino a ocuparse", sostuvo la especialista, al exhortar a la población a mantener medidas preventivas, evitar la automedicación y no utilizar antibióticos sin indicación médica.

Asimismo, recomendó hidratarse adecuadamente, no abusar del acetaminofén, lavarse las manos y evitar visitar adultos mayores o acudir a lugares públicos cuando se presentan síntomas gripales.

Cuidados por el Día de las Madres

La neumóloga consideró que el aumento de la movilidad por actividades recientes, así como los cambios bruscos de temperatura y el relajamiento de las medidas preventivas, han favorecido la circulación de virus respiratorios en el país.

Aunque reiteró que la mayoría de los casos son leves, insistió en que la población no debe minimizar los síntomas respiratorios, ya que actualmente también circulan otros virus como influenza y metapneumovirus.