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Neumólogos advierten confusión entre gripe y Covid estaría favoreciendo aumento de contagios

Llaman a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas a que refuercen las medidas de prevención ante el incremento de infecciones respiratorias

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    Neumólogos advierten confusión entre gripe y Covid estaría favoreciendo aumento de contagios
    Una mujer resfriada: la neumóloga exhortó a la población a "no bajar la guardia" y recomendó retomar medidas preventivas básicas ante aumentos de Covid-19 confundidos con gripe. (ARCHIVO)

    La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax informó que en las consultas médicas y centros de salud se ha registrado un aumento de casos de Covid-19, aunque muchos pacientes están confundiendo la enfermedad con una simple gripe.

    A través de un comunicado, la presidenta de la entidad, la doctora Maribel Jorge, hizo un llamado a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o comorbilidades para que refuercen las medidas de prevención ante el incremento de infecciones respiratorias.

    Explicó que numerosos pacientes llegan a consulta presentando síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, fiebre y malestar general, confundiendo el Covid-19 con un cuadro gripal. Sin embargo, señaló que esta confusión provoca que muchas personas continúen realizando sus actividades cotidianas sin tomar precauciones, aumentando el riesgo de contagio.

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    Llamado a la población

    Ante la situación, la especialista exhortó a la población a "no bajar la guardia" y recomendó retomar medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

    Asimismo, pidió evitar la automedicación y acudir al médico ante fiebre, tos persistente o dificultad respiratoria, especialmente en pacientes vulnerables.

    • La doctora Jorge también llamó a mantener actualizados los esquemas de vacunación y reforzar la conciencia ciudadana para prevenir una mayor propagación del virus.

    "Si la persona presenta síntomas respiratorios debe evitar automedicarse y buscar orientación médica a tiempo, porque cuidarnos es responsabilidad de todos", expresó la neumóloga.

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