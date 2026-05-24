Casos positivos de leptospirosis superan el doble de los registrados en 2025

La leptospirosis se contagia a través del contacto de la heces de animales infectados, especialmente los roedores. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana registra un aumento de los casos de leptospirosis durante este año 2026, de acuerdo con datos contenidos en el boletín epidemiológico de la semana 18, que reportan 192 casos sospechosos y 117 confirmados.

Las cifras muestran un incremento importante en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaban 51 casos positivos en 2025.

Esto significa que los contagios confirmados actualmente no solo aumentaron en 66 casos, sino que sobrepasan la cifra de duplicación, con un alza aproximada de 129 %.

De los 192 pacientes sospechosos, alrededor del 60.9 % (117 personas) resultaron positivos a la enfermedad bacteriana transmitida principalmente por contacto con agua o alimentos contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores.

En la semana del 3 al 9 de mayo de 2026, Salud Pública reportó 14 pacientes sospechosos y nueve casos confirmados de leptospirosis.

El informe también indica que varias provincias presentan incrementos relevantes en la incidencia.

En Puerto Plata se notificaron posibles infecciones, mientras que Santo Domingo reportó 24. Asimismo, Santiago registró 15 casos y Monte Cristi alcanzó 14.

El boletín epidemiológico también refleja aumentos en provincias como Duarte, San Cristóbal y Hermanas Mirabal.

Defunciones

En cuanto a las muertes asociadas a la enfermedad, hasta el 9 de mayo, en el país se contabilizan seis muertes causadas por leptospirosis. Este número coincide con la cantidad de fallecimientos registrados en igual período en 2025.

Medidas preventivas

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira. Suele aumentar durante períodos de lluvias e inundaciones debido al contacto de la población con aguas contaminadas.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Fiebre alta

Dolor muscular

Vómitos

Diarrea

Malestar general





Ante el incremento de los casos, las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto con aguas estancadas, reforzar las medidas de higiene y acudir a un centro de salud ante la aparición de los síntomas anteriormente mencionados.