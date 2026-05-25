Fundación Ángeles de la Guarda destaca impacto a más de 14 mil personas con programa de salud mental

Pilar Sánchez Romero, presidenta de la fundación Ángeles de la Guarda en uno de los centros durante una charla. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Ángeles de la Guarda informó este lunes que el programa "Hablemos de salud mental en el entorno escolar" ha impactado a más de 14 mil personas como parte de una iniciativa desarrollada junto al Ministerio de Educación (Minerd) que tiene el propósito de fortalecer el bienestar emocional dentro de las comunidades educativas.

La entidad informó -mediante una nota de prensa- que en el primer trimestre de 2026 el programa benefició a 11, 808 personas de manera indirecta y a 2, 952 de forma directa, entre estudiantes, docentes, padres y madres.

Indica que los centros beneficiarios fueron, las escuelas Salomé Ureña, República de Honduras y República Dominicana; el Liceo Juan Pablo Duarte; el Centro Educativo Secundario Capotillo y el Centro Educativo San José.

La presidenta de la fundación, Pilar Sánchez Romero, explicó que el proyecto desarrolla procesos de psicoeducación a través de talleres, charlas y conferencias impartidas por profesionales de la psicología y la psiquiatría, abordando temas vinculados a la salud mental, prevención del suicidio, manejo emocional y conductas desafiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/img7660-equipo-de-la-fundacion-junto-a-comunidad-educativa-jpg-dab3fcb6.jpeg Equipo de la fundacio´n junto a comunidad educativa. (FUENTE EXTERNA)

Además de las actividades educativas, la fundación explicó que ofrecieron asistencia psicológica dentro de los propios centros escolares, acompañamiento a estudiantes y sus familias, así como seguimiento a los casos identificados para contribuir a una mejor evolución y estabilidad emocional.

"El objetivo es crear espacios seguros donde los jóvenes puedan sentirse escuchados, valorados y respaldados, además de promover la búsqueda de ayuda profesional y reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental", señaló Sánchez Romero.

Servicios y especialidades de la fundación

La iniciativa también busca fortalecer las capacidades de estudiantes, docentes y familias para identificar señales de alerta temprana, desarrollar redes de apoyo y fomentar una cultura de atención integral a la salud emocional dentro del entorno escolar.

La Fundación Ángeles de la Guarda ofrece servicios especializados en salud mental desde 2014, brindando atención psicológica y psiquiátrica a niños, adolescentes y adultos.

Entre las áreas de atención se encuentran terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, manejo de crisis, trastornos de ansiedad y depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, adicciones, trastornos del neurodesarrollo, déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del espectro autista y atención psicogeriatría, entre otras especialidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/img7661--pilar-sanchez-romero-presidente-de-la-fundacion-angeles-de-la-guarda-en-uno-de-los-centros-durante-una-charla-a-la-derecha-junto-a--autoridades-educativas-jpg-dc7e4fbf.jpeg Pilar Sánchez Romero, presidente de la fundación Ángeles de la Guarda en uno de los centros durante una charla (a la derecha) junto a autoridades educativas. (FUENTE EXTERNA)

La institución está ubicada en la avenida Rómulo Betancourt esquina calle Rosario, residencial Mariela, Distrito Nacional, Santo Domingo.

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