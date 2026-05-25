República Dominicana registra tasa de suicidio menor que varios países de la región, indica la OMS

La OMS advierte que el suicidio continúa siendo un problema de salud pública global. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año unas 727,000 personas mueren por suicidio en el mundo, mientras que muchas más realizan intentos que no llegan a consumarse.

El organismo internacional advierte que este fenómeno puede ocurrir a cualquier edad y que, en 2021, representó la tercera causa más frecuente de muerte entre personas de 15 a 29 años a nivel global.

La OMS subraya además que el suicidio no es un problema exclusivo de países de altos ingresos, ya que el 73 % de los casos ocurre en naciones de ingresos bajos y medianos.

En la región de las Américas, Uruguay, Guyana y Suriname registran las tasas de suicidio más elevadas, de acuerdo con datos del organismo. Tanto Uruguay como Guyana presentan una tasa de 24.8 suicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Suriname reporta 22.3.

Otros países con tasas relativamente altas son Cuba, con 13.8; Venezuela, con 8.6; Costa Rica, con 8.1; Argentina, con 7.9; Haití, con 7.8; y Chile, con 7.7.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-22-at-73928-pm-918effca.jpeg Mapa con las tasas de suicidio en América por cada 100,000 habitantes. (DIARIO LIBRE/LUIS LUIS)

En República Dominicana

En el caso de República Dominicana, la OMS sitúa la tasa general en 4.2 suicidios por cada 100,000 habitantes al medir ambos sexos. Sin embargo, al desglosar los datos por sexo, la diferencia resulta marcada.

La tasa en la población femenina es de 1.49, mientras que en la masculina asciende a 6.93, una cifra más de cuatro veces superior.

Dentro de la región, República Dominicana muestra una tasa menor que países como Cuba, Venezuela, Chile y Argentina, aunque ligeramente superior a las reportadas en Honduras (3), Panamá (3.3) y Perú (1.5).

Por edad

La OMS resalta que en nuestro país, las tasas de suicidio varían significativamente según la edad.

Al analizar los datos por grupos etarios, la tasa más elevada en República Dominicana se registra entre las personas mayores de 70 años, con 10.9 suicidios por cada 100,000 habitantes.

Le siguen los adultos de 50 a 69 años, con una tasa de 7.7; las personas entre 30 y 49 años, con 5.3; y el grupo de 15 a 29 años, con 4.2.

Prevención

La OMS sostiene que muchos suicidios pueden prevenirse mediante intervenciones oportunas, acceso a servicios de salud mental, apoyo comunitario y políticas públicas dirigidas a reducir los factores de riesgo.

"La estigmatización, especialmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, disuade de buscar ayuda a muchas personas", asegura la entidad.

Trastornos mentales y alcohol

La OMS indica en su página web que "se ha demostrado la relación entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular, la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, si bien el principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio".

La entidad aclara que "sin embargo, muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis, cuando la persona no se siente capaz de enfrentar factores muy estresantes, como problemas económicos, conflictos de pareja y enfermedades o dolores crónicos".