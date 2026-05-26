¿Cuáles son las principales causas de muerte de los dominicanos en los últimos años?

Las emergencias hospitalarias se copan de pacientes con problemas cardíacos y afectados de diabetes. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las enfermedades cardiovasculares y metabólicas dominaron las principales causas de muerte en la República Dominicana entre los años 2019 y 2023, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Dirección de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados (Dassmer) del Ministerio de Salud Pública.

Los registros muestran que las enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el primer lugar de mortalidad en cuatro de los cinco años analizados, seguidas de las enfermedades hipertensivas y la diabetes mellitus, que también permanecieron de manera constante entre las primeras posiciones.

Las enfermedades cerebrovasculares, las septicemias y las afecciones del sistema urinario también figuraron repetidamente entre las diez principales causas de fallecimiento en el país.

Mirada a 2019

En 2019, las enfermedades isquémicas del corazón encabezaron la lista con 5,863 reportes de las 48,993 muertes reportadas ese año. Dentro de este renglón, 3,255 fueron hombres.

Le siguen las muertes por hipertensión (4,651 fallecimientos), diabetes (3,257) y enfermedades cerebrovasculares (3,155 decesos).

Ese año también destacaron los accidentes de tránsito, los cuales ocasionaron 2,840 muertes ese año. Las infecciones respiratorias agudas ocasionaron 1,737 muertes y los homicidios apagaron la vida de 1,325 personas.

Para 2020, en medio del inicio de la pandemia de COVID-19, las infecciones respiratorias agudas, que se encontraban en séptimo lugar, escalaron hasta el quinto lugar entre las principales causas de muerte, acumulando 2,349 fallecimientos.

Las enfermedades isquémicas del corazón (6,688 decesos); enfermedades hipertensivas (5,514) y diabetes (3,750) conformaron el top tres ese año.

Efectos del COVID-19

El mayor cambio se produjo en 2021, cuando las infecciones respiratorias agudas pasaron a ocupar el primer lugar de mortalidad nacional (8,935 fallecimientos), superando incluso a las enfermedades cardíacas.

Ese año, las enfermedades isquémicas del corazón descendieron al segundo puesto (6,380 pacientes contabilizados), mientras que la hipertensión (5,687) y la diabetes (4,315) permanecieron entre las primeras cuatro causas.

En 2021, los accidentes de tránsito causaron 2,505 muertes; 2,170 de esos fallecidos fueron hombres.

Las muertes por septicemia e infecciones del tracto urinario completan el listado.

¿Qué pasó en 2022 y 2023?

En 2022 y 2023, las enfermedades cardiovasculares retomaron el liderazgo. Las enfermedades isquémicas del corazón volvieron a ocupar la primera posición, acompañadas nuevamente por hipertensión arterial, diabetes y enfermedades cerebrovasculares.

Visto por separado, en 2022, de los 55,313 fallecimientos registrados, 6,827 fueron por problemas cardiovasculares y 5,441 por hipertensión.

Las enfermedades respiratorias marcaron el final de más vidas que la diabetes mellitus (3,782 versus 3,747 respectivamente).

Los datos también reflejan la permanencia de los accidentes de transporte terrestre dentro de las diez principales causas de muerte durante todo el período analizado, con 2,442 vidas perdidas, así como la presencia recurrente de homicidios y trastornos respiratorios específicos del período perinatal.

En 2023, las diez principales causas de muerte estuvieron encabezadas por enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares y septicemia.

El comportamiento de las estadísticas evidencia el peso sostenido de las enfermedades no transmisibles en la mortalidad nacional, especialmente las relacionadas con el sistema cardiovascular y metabólico.

Total de muertes en 2023: 55,709

Enfermedad isquémica: 6,459

Hipertensión: 6,239

Diabetes: 4,040

Enfermedad cerebrovascular: 3,382

Septicemia: 2,540

Infecciones respiratorias: 2,385

Accidentes de tránsito: 2,381