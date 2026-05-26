Víctor Atallah destaca en Roma avances de RD en nutrición y sistemas alimentarios sostenibles

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, participa en la sesión plenaria de alto nivel de la Rome Nutrition Week 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó los avances y esfuerzos que impulsa la República Dominicana para fortalecer la nutrición y promover sistemas alimentarios más sostenibles, durante su participación en la Rome Nutrition Week, celebrada en Roma, Italia.

Atallah, quien asumió el pasado 18 de mayo la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, participó en una sesión plenaria de alto nivel organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde se abordaron estrategias e innovaciones orientadas a transformar los sistemas agroalimentarios y garantizar el acceso a dietas saludables para toda la población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/saveintacom708537477185847139-f1b139e2.jpg El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en su participación en la sesión plenaria de alto nivel de la Rome Nutrition Week 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/saveintacom706676864185847139750079554202921689745448726n-a619ce29.jpg El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en su participación en la sesión plenaria de alto nivel de la Rome Nutrition Week 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/saveintacom706770493185847139660079558975540368249351926n-59e39e2c.jpg El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en su participación en la sesión plenaria de alto nivel de la Rome Nutrition Week 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario explicó que durante la jornada intercambió experiencias con líderes y representantes de distintos países sobre políticas públicas, nutrición y sistemas alimentarios sostenibles, promoviendo decisiones basadas en evidencia científica y articulación intersectorial.

Asimismo, señaló que en el encuentro fueron compartidos los avances desarrollados por la República Dominicana en materia de nutrición y bienestar, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para mejorar la calidad de vida de la población.

"Continuamos trabajando por una salud más integral, sostenible y centrada en las personas." Víctor Atallah. Ministro de Salud Pública. “

La importancia de la Rome Nutrition Week

La Rome Nutrition Week o Semana de la Nutrición de Roma reúne a expertos, organismos internacionales y autoridades gubernamentales para debatir políticas vinculadas a la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

Este importante evento se celebra desde el 25 al 28 de mayo de 2026 en la sede de la FAO en Roma y en línea. Bajo el lema "Configurando el futuro de la acción conjunta en materia de nutrición en un mundo en constante cambio."