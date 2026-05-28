Un accidente de motocicleta puede costar hasta RD$700 mil diarios en hospitales

Las motocicletas dominan las cifras de siniestros viales en el país. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Sociedad Dominicana de Emergenciología aseguró que los accidentes de motocicletas representan un alto impacto sanitario y económico para el país.

El doctor Elier Jiménez, presidente del gremio médico, informó que estos siniestros viales constituyen un costo nacional estimado en aproximadamente 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 130 mil millones en pérdidas económicas, atención médica, discapacidad y reducción de productividad laboral.

Asimismo, señaló que los accidentes de motocicletas representan una de las principales causas de muerte, discapacidad y saturación de los servicios de emergencia en los centros de salud.

A través de un comunicado de prensa, indicó que estos accidentes traen como consecuencia politraumatismos con trauma craneoencefálico, fracturas múltiples, lesiones de abdomen, tórax y columnas, así como hemorragias y necesidades de cirugía, UCI, sangre, imágenes, medicamentos, rehabilitación y seguimiento.

En ese sentido, explicó que un paciente politraumatizado puede generar gastos hospitalarios diarios que oscilan entre 100 mil y 700 mil pesos, especialmente cuando requiere cuidados intensivos, neurocirugía, materiales ortopédicos, medicamentos de alto costo y rehabilitación prolongada.

"El accidente de motocicleta grave es una de las emergencias más complejas y costosas que enfrentan nuestros hospitales. Muchos pacientes requieren cirugía inmediata, cuidados intensivos, ventilación mecánica, transfusiones y largos procesos de rehabilitación", afirmó.

Cifras alarmantes

El doctor Jiménez recordó que en el año 2025 se reportaron 1,994 fallecidos y más de 104,666 lesionados por siniestros viales en República Dominicana, según cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), siendo la motocicleta el medio de transporte más involucrado en muertes y lesiones graves.

De igual manera, indicó que el Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras recibió más de 12,500 motociclistas accidentados en un solo año.

Además, citó estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) correspondientes a 2024, las cuales indican que aproximadamente siete de cada diez muertes por accidentes de tránsito correspondieron a motociclistas o usuarios de pasolas, representando alrededor del 70.48 % de las víctimas fatales en las vías dominicanas.

El galeno destacó que el país cuenta con más de 3.5 millones de motocicletas registradas, lo que convierte este medio de transporte en uno de los más utilizados, especialmente por trabajadores de motoconcho, delivery y ciudadanos que buscan movilidad rápida y económica.

Causa de los accidentes El presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología explicó que la alta incidencia de accidentes responde a múltiples factores prevenibles, entre ellos el no uso de cascos certificados, el exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol, así como el uso del celular mientras se maneja, la falta de educación vial y la escasa fiscalización en las carreteras y zonas urbanas. Asimismo, señaló que las deficientes condiciones de muchas vías públicas, la poca iluminación, la circulación en vía contraria y el transporte de varios pasajeros sin protección incrementan significativamente el riesgo de accidentes graves y fatales. Por estas razones, aseguró que los accidentes de motocicletas no deben considerarse inevitables, sino tragedias prevenibles mediante educación vial, uso obligatorio de casco certificado, control de velocidad, tolerancia cero al alcohol, mejor fiscalización y una infraestructura vial más segura.