Las muertes infantiles ascienden a 581 en lo que va del año 2026 en el país

El 88 % de las muertes infantiles acumuladas, equivalente a 512 casos, ocurrió en neonatos menores de 28 días de nacidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las muertes infantiles registradas en el país ascendieron a 581 en lo que va de 2026, luego de que el Ministerio de Salud Pública notificara 12 nuevas defunciones correspondientes a la Semana Epidemiológica 19.

De acuerdo con el boletín epidemiológico publicado este jueves, el 88 % de las muertes infantiles acumuladas, equivalente a 512 casos, ocurrió en neonatos menores de 28 días de nacidos.

El informe también reporta una muerte materna durante la semana, correspondiente a una mujer de nacionalidad haitiana. Con este caso, las muertes maternas acumuladas en el país ascienden a 42 en lo que va del año.

Dengue y leptospirosis

Durante la Semana Epidemiológica 19 fue confirmado un caso de dengue, correspondiente a un adolescente masculino de entre 10 y 19 años, residente en la provincia Santo Domingo, quien recibió atención en el Hospital Ciudad Juan Bosch.

El acumulado de casos confirmados de dengue hasta la fecha es de 95, según el boletín oficial.

Salud Pública informó, ademá,s cinco nuevos casos confirmados de leptospirosis, distribuidos en Puerto Plata (3), Espaillat (1) y Santo Domingo (1).

El acumulado nacional de casos confirmados de leptospirosis se sitúa en 115 durante 2026.

Virus respiratorios

El boletín epidemiológico indica que durante la Semana Epidemiológica 19 se identificó circulación de múltiples virus respiratorios, con predominio de SARS-CoV-2, Parainfluenza, Influenza A no subtipificada y Metapneumovirus.

Asimismo, indica que se detectó presencia de Metapneumovirus humano, Adenovirus y Parainfluenza, manteniéndose dentro de los niveles esperados para la temporada.

Salud Pública señala que la positividad continúa baja y que no se observa un incremento significativo en la transmisión viral, por lo que el comportamiento epidemiológico permanece estable en las últimas semanas. En la semana analizada también fueron reportados nueve casos de COVID-19.