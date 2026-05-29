Capacitan a médicos pasantes sobre funciones y protocolos del sistema de salud

Médicos pasantes participaron en la jornada de inducción organizada por el Servicio Regional de Salud Ozama para fortalecer su formación dentro del sistema público de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO) realizó una jornada de inducción dirigida a decenas de médicos pasantes de nuevo ingreso al sistema de salud, con el objetivo de orientarlos sobre sus funciones, derechos y responsabilidades durante el proceso formativo en los centros de Primer Nivel de Atención.

De acuerdo con una nota de prensa, durante el encuentro, celebrado en el salón de actividades de la Cooperativa Nacional de Servicios Médicos, el director del SRSO, Edisson Féliz Féliz, exhortó a los nuevos médicos a aprovechar las capacitaciones y fortalecer sus conocimientos para ofrecer un mejor servicio a la población.

"Esta inducción es para que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, deberes, misión, y todo lo que tienen que hacer en el centro de Primer Nivel de Atención que le corresponde", expresó Féliz Féliz.

La actividad forma parte del programa impulsado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), encabezado por su director ejecutivo, Julio Landrón.

La inducción

La jornada fue organizada por la División de Pasantías Médicas de la Supervisión de Área de Red de Salud Distrito Nacional Oeste y contempló una conferencia y orientaciones sobre todos los pormenores para que los nuevos médicos puedan realizar este proceso formativo, adquiriendo de manera efectiva la mayor cantidad de conocimientos posibles.

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Entre los temas abordados figuran estrategias y temas como los términos culturales y coloquiales de la medicina, la Estructura organizativa del sector salud, la Ley 41-08 de la Función Pública, y el Sistema Informático del primer Nivel de Atención (Sipna), el esquema actual de vacunación y la organización de las Unidades de Atención Primaria (UNAP).

Asimismo, se trataron aspectos relacionados con la humanización de los servicios de salud, la Ley 146-67 sobre Pasantías Médicas y el reglamento para la evaluación del desempeño de los médicos pasantes.