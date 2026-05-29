El Hospital Materno Infantil de Barahona estrena las primeras 15 UCI pediátricas del sur

Hoy, el Gobierno entregó el remozamiento y la ampliación del área de Emergencia del Hospital Jaime Sánchez, ubicado en la provincia de Barahona. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Hospital Regional Materno Infantil Doctor Jaime Sánchez se convirtió este viernes en el primer centro de salud de la región Sur en contar con unidades de cuidados intensivos (UCI) pediátricas.

El centro fue equipado con 15 UCI de esta categoría para fortalecer la capacidad de atención especializada en toda la región.

El Gobierno entregó el remozamiento y la ampliación del área de Emergencia del Hospital Jaime Sánchez, ubicado en la provincia de Barahona.

El centro cuenta con una superficie construida de 4,000 metros cuadrados y una inversión superior a los 494 millones de pesos, destinados tanto a obras civiles como a tecnología médica.

De acuerdo con las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, cerca de 310 millones de pesos fueron destinados a la construcción y adecuación de las instalaciones, mientras que más de 111 millones se invirtieron en equipos y dispositivos médicos especializados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-44447-pm-1-72505259.jpeg El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-44429-pm-1-31a1ed08.jpeg Ampliación del área de Emergencia del Hospital Jaime Sánchez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-44430-pm-a789b0f1.jpeg Cunas neonatales. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Asimismo, explicó que el Jaime Sánchez dispone de 48 camas de internamiento, quirófanos, área de emergencia, sala de partos, 10 cunas neonatales, áreas de nebulización y observación pediátrica, además de un banco de leche, el programa Mamá Canguro y una sala de vacunación.

La renovación también incorpora áreas de esterilización, camas de recuperación y preparación, UCI materna, servicios de laboratorio, rayos X, sonografía, mamografía y farmacia, junto con una ampliación de la emergencia que incluye triaje y observación materno-pediátrica.

"La provincia de Barahona contará ahora con un hospital moderno, digno y fortalecido, capaz de responder a las necesidades de salud de su gente con mayor calidad y eficiencia para brindar estos servicios humanizados", expresó el doctor Landrón.

El presidente anuncia más entregas de hospitales en la región

Durante el acto inaugural, el presidente Luis Abinader anunció que en los próximos meses serán entregados, totalmente remozados, los hospitales de Paraíso, Vicente Noble y Enriquillo. Agregó que estos proyectos permanecieron durante años sin concluir.

Asimismo, informó que avanza la construcción de un hospital oncológico en Barahona, cuya entrega está prevista para finales de este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-44447-pm-0bb6a934.jpeg El presidente Luis Abinader anunció que en los próximos meses serán entregados, totalmente remozados, los hospitales de Paraíso, Vicente Noble y Enriquillo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Explicó que el centro permitirá que pacientes con cáncer reciban tratamiento especializado en la provincia, evitando trasladarse a Santo Domingo para acceder a esos servicios médicos.

El mandatario también mencionó otros proyectos que se ejecutan en Barahona, entre ellos la intervención de los muelles y la construcción de apartamentos para reubicar a familias que viven en barrancones.

Otros remozamientos

Landrón destacó que la transformación del Hospital Jaime Sánchez forma parte de una intervención integral desarrollada por el SNS en toda la región Enriquillo, donde también han sido remozados y equipados distintos hospitales y centros de primer nivel.

Entre las obras mencionó el remozamiento del Hospital Teófilo Gautier, los centros de primer nivel de La Guázara, Fondo Negro y El Peñón 2, así como la habilitación de nuevas áreas en el Hospital Jaime Mota, incluyendo hemodiálisis, salud mental, odontología y atención integral para adolescentes.

Explicó que las obras de salud en ejecución en la provincia y la región superan los 767 millones de pesos.

"El objetivo es que cada ciudadano de esta región tenga acceso a una salud de calidad cerca de su hogar", manifestó.