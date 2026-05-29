Fallece Bernardo Defilló, referente de la cardiología y la seguridad social en República Dominicana

El doctor Bernardo Defilló fue un referente en cardiología, medicina interna y seguridad social en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El doctor Bernardo Defilló, uno de los médicos más influyentes de la República Dominicana y figura clave en el desarrollo de la cardiología, la medicina interna y la seguridad social del país, falleció este viernes, a los 86 años, dejando un legado que marcó generaciones de profesionales de la salud.

Nacido en Santo Domingo en 1940, Defilló cursó sus estudios secundarios en el entonces Liceo Presidente Trujillo y posteriormente ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde estudió Medicina gracias a una beca obtenida por su destacado desempeño académico. Se graduó como doctor en Medicina en 1962.

Durante su etapa universitaria también tuvo una activa participación en la vida estudiantil y política de la academia. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) y miembro de la comisión que redactó el primer Estatuto Orgánico de la UASD, en una época marcada por los procesos de apertura democrática del país.

Tras completar su formación médica, realizó estudios especializados en Medicina Interna y Cardiología en México, donde además se capacitó como intensivista en fisiología general y cardiovascular.

Su trayectoria académica se extendió por varias décadas. Impartió docencia en la UASD como catedrático de Semiología Médica, Fisiología y Fisiopatología, y también ejerció como profesor en instituciones mexicanas, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Cardiología, donde enseñó fisiología, propedéutica médica, cardiología y electrocardiografía.

En República Dominicana contribuyó al fortalecimiento de la educación médica superior participando en el diseño de los programas de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y de la Universidad Iberoamericana (Unibe), además de desempeñarse como profesor de fisiología y cardiología.

Funciones públicas

Defilló también ocupó importantes posiciones en la gestión sanitaria nacional. Fue jefe de Cuidados Intensivos del Hospital Doctor Salvador B. Gautier, asesor de la Secretaría de Salud Pública, asesor científico del Poder Ejecutivo y decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD.

Sin embargo, una de sus contribuciones más trascendentales estuvo vinculada al sistema de seguridad social. Como superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), participó en el diseño de múltiples reglamentos y estructuras operativas que dieron forma al funcionamiento del sistema dominicano de aseguramiento en salud.

Fue asesor de la Comisión de Reforma del Sector Salud, miembro del Consejo Nacional de Salud y presidente del Consejo Nacional de Control del Cólera. Además, intervino en la elaboración de normativas relacionadas con la afiliación al sistema, la regulación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), los mecanismos de habilitación y otros instrumentos fundamentales para la implementación de la Ley de Seguridad Social.

En 2011, declinó de su posición ejecutiva interina frente a la Administradora de Riesgo de Salud del Seguro Médico para Maestros (ARS-Semma) para dedicarse a la consultoría dentro del Ministerio de Educación.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos por sus aportes a la medicina y al país. Fue declarado Munícipe Distinguido de Santo Domingo y sirvió como asesor médico de presidentes y vicepresidentes de la República.

Producción intelectual

Su producción intelectual también fue amplia. Publicó decenas de artículos científicos, fue coeditor de la revista JAMA para América Latina, editor de obras de farmacología médica y articulista de opinión en la prensa nacional, donde dejó cerca de mil publicaciones sobre temas de salud, ciencia y políticas públicas.

Miembro del Colegio Médico Dominicano, de la Sociedad Dominicana de Cardiología, de la Academia Dominicana de Medicina y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Bernardo Defilló será recordado como uno de los médicos que más contribuyó al desarrollo de la medicina moderna y de la seguridad social en el país.