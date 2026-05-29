Estudio resalta que seis de cada 10 casos de cáncer cervicouterino se diagnostican tarde

Con 622 muertes al año, el cáncer cervicouterino es altamente letal. ( FUENTE EXTERNA )

El cáncer de cuello uterino continúa representando uno de los principales retos sanitarios para República Dominicana, debido a que la mayoría de los casos todavía se detectan en etapas avanzadas, acumulando 622 muertes al año.

Así lo explicó Andrea Manzano, investigadora del Instituto Sueco de la Economía de la Salud (IHE, por sus siglas en inglés), quien destacó que el 60 % de los casos se diagnostican en estadios tres y cuatro, lo que reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia y aumenta considerablemente los costos de tratamiento.

"Es un cáncer prevenible", insistió la especialista, al señalar que la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), la detección mediante Papanicolaou o prueba de ADN de VPH y el tratamiento de lesiones precancerosas son herramientas efectivas para evitar el desarrollo de la enfermedad.

Durante la presentación del estudio "Cáncer de cuello uterino: mejoras en la atención", en colaboración con Merck Manzano advirtió que, aunque las tasas de incidencia y mortalidad han disminuido en los últimos 20 años, desde 2018 la mortalidad en República Dominicana permanece prácticamente estancada.

"Es el segundo cáncer más común en mujeres y el segundo más letal. En República Dominicana, el 45 % de los casos se diagnostica en mujeres menores de 50 años, mujeres en edades jóvenes", comentó.

Con el paso de los años, las tasas de incidencia han ido mejorando. De 30.8 por cada 100,000 mujeres que se registraba en el año 2000, pasó a 17.1 en 2019. Actualmente, el país registra una tasa de incidencia de 15.6 casos por cada 100,000 mujeres, todavía muy por encima de la meta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca reducirla a cuatro casos por cada 100,000 habitantes para el año 2030.

En cuanto a la mortalidad, bajó de 17.3 en 2003 a 9.9, cifra que se mantiene al día de hoy.

La investigadora subrayó en reiteradas ocasiones que el país carece de un registro nacional de cáncer y de un sistema nacional de detección, por lo que muchos de los datos disponibles son estimaciones.

Diagnóstico tardío reduce supervivencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-100708-am-d004bd65.jpeg Andrea Manzano durante la presentación de los resultados. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Manzano explicó que la detección temprana es determinante para la supervivencia de las pacientes. Según datos presentados en el estudio, el 92 % de las mujeres diagnosticadas en estadio uno continúa con vida cinco años después, mientras que en estadio cuatro la supervivencia cae a apenas 21 %.

También alertó sobre el impacto económico del diagnóstico tardío. Los tratamientos para pacientes en estadio cuatro pueden costar hasta nueve veces más que los tratamientos en estadio uno.

"Desde el punto de vista económico y de asignación de recursos del Estado, es muy importante detectar los casos en estadios tempranos", sostuvo.

Entre las señales de alerta, la economista citó: Sangrados anormales entre períodos menstruales

Sangrado luego de las relaciones sexuales

Sangrado en la menopausia



Impacto social y emocional

La especialista destacó que el cáncer de cuello uterino afecta múltiples dimensiones de la vida de las pacientes, incluyendo la salud mental, la vida sexual, la fertilidad, el entorno familiar y la estabilidad económica.

Indicó que muchas mujeres deben abandonar sus trabajos o jubilarse anticipadamente durante el tratamiento, mientras que familiares y amigos dedican gran parte de su tiempo al cuidado de las pacientes.

"Es el cáncer que causa mayor número de divorcios. Son pacientes que tienen mucho dolor. Hasta un 70 % de las pacientes que sobreviven tienen disfunciones sexuales, también impacta la fertilidad", detalló.

Vacunación y detección siguen siendo insuficientes

El estudio reconoce avances en vacunación contra el VPH. Desde 2017 el país vacuna gratuitamente a niñas de entre 9 y 14 años y desde 2025 incluyó también a los varones en el programa nacional de inmunización.

La cobertura anual pasó de 21 % en 2022 a 45 % en 2024, aunque todavía se encuentra por debajo de la meta de la OMS de alcanzar 90 % de cobertura.

Entre los principales retos, Manzano mencionó la persistencia de mitos y desinformación sobre la vacuna, así como la falta de datos públicos desagregados por provincias.

En cuanto a la detección temprana, destacó la implementación de la prueba de ADN de VPH en algunos centros de salud y unidades móviles, aunque advirtió que el sistema dominicano sigue siendo "oportunista y no planificado", ya que depende de que cada mujer recuerde acudir a realizarse la prueba.

Persisten brechas en acceso a tratamiento

La investigadora también alertó sobre las desigualdades geográficas en acceso a radioterapia y especialistas, especialmente fuera de Santo Domingo.

Además, señaló que República Dominicana figura entre los países de América Latina con menor disponibilidad de tratamientos innovadores garantizados en el sistema público.

Otro problema identificado es la larga espera para ingresar al programa de medicamentos de alto costo, que en algunos casos puede extenderse hasta un año.

Desde el punto de vista económico, Manzano defendió que invertir en prevención y detección temprana genera beneficios para la sociedad.

Citando estimaciones de la OMS, explicó que, por cada dólar invertido en prevención y tratamiento integral del cáncer de cuello uterino, los países de ingresos bajos y medios pueden recuperar hasta 3.2 dólares en productividad, reducción de costos sanitarios y crecimiento económico.

Entre las recomendaciones finales, el estudio plantea fortalecer la cultura de prevención, mejorar los registros nacionales de cáncer y detección, reducir los tiempos de diagnóstico y ampliar el acceso a tratamientos actualizados e innovadores.

"La prevención sigue siendo la herramienta más costo efectiva. Hay que realizarse el Papanicolaou aún si no tienen síntomas porque eso puede hacer la diferencia", concluyó.