Programa del SNS "Chequéate RD" ofreció pruebas gratuitas en Barahona para la detección de cáncer

Julio Landrón, director del SNS, observa la realización de una de las pruebas para la detección de cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

El Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata "Chequéate RD", impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud (SNS), llegó a la provincia de Barahona con el objetivo de acercar servicios de salud preventiva y atención médica gratuita a toda la población.

El operativo fue encabezado por el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, quien destacó la importancia de fomentar la detección temprana como herramienta clave para salvar vidas y garantizar atención oportuna a los ciudadanos.

Durante la jornada médica se realizaron evaluaciones y pruebas de detección de cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de próstata, incluyendo mamografías, sonomamografías, consultas de urología y pruebas de laboratorio PSA.

Además, los asistentes accedieron gratuitamente a servicios de odontología, nutrición pediátrica, medicina general y farmacia.





"Esto no fuera posible sin el apoyo y la visión de la primera dama de la República (Raquel Arbaje), quien ha aportado todo lo necesario para detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer o enfermedad y llevar estos servicios a nivel nacional", dijo Landrón.

El titular del SNS explicó que, desde la puesta en marcha del programa Chequéate RD en el año 2021, más de 133 mil dominicanos han sido evaluados, de los cuales 96,151 son mujeres y 37,670 hombres.

"Entendemos que detrás de cada diagnóstico hay una madre, un padre, una hija, un hijo, un amigo; alguien que regresa a su hogar con la oportunidad de recibir atenciones de profesionales altamente capacitados, con sensibilidad y compromiso humano", expresó.

Pruebas PSA

Al referirse a los hombres, el doctor destacó la importancia de realizarse el examen de PSA, análisis de sangre que mide una proteína producida por la próstata. Se utiliza principalmente para detectar de manera temprana el cáncer de próstata y otras afecciones como la prostatitis o el agrandamiento prostático benigno.

"No es signo de debilidad ni de miedo; es un acto de amor propio y compromiso con la salud", enfatizó.

El operativo se desarrolló los días 28 y 29 de mayo en el Complejo Deportivo Villa Olímpica en Barahona.