Día Mundial Sin Tabaco: Neumólogos alertan sobre enfermedades causadas por el tabaquismo

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Maribel Jorge, firma una declaración oficial sobre el primer parque libre de humo del país. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del Día Mundial Sin T abaco, especialistas dominicanos alertaron sobre los efectos de la nicotina en adolescentes y el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer asociados al tabaquismo.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Maribel Jorge, advirtió por medio de una nota de prensa, que la nicotina afecta el desarrollo cerebral de los adolescentes, incrementa el riesgo de dependencia y favorece la aparición de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

La especialista recordó que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco provoca más de siete millones de muertes al año en el mundo, incluyendo alrededor de 1.6 millones de personas no fumadoras expuestas al humo de segunda mano.

Jorge explicó que fumar continúa siendo una de las principales causas de cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Asimismo, señaló que el consumo de tabaco agrava enfermedades como el asma, reduce la capacidad respiratoria, aumenta el riesgo de infecciones y deteriora significativamente la calidad de vida de quienes lo consumen.

Te puede interesar El tabaco se disfraza con colores y sabores para enganchar a jóvenes, advierten especialistas

"La Sociedad de Neumología se une a la campaña de la OMS de desenmascarar su atractivo y combatir la adicción al tabaco y a la nicotina, para visibilizar cómo la industria del tabaco y la nicotina continúa reinventando, reempaquetando y promoviendo sus productos para atraer a nuevas generaciones, especialmente niñas, niños y adolescentes", sostuvo.

Jorge indicó que aproximadamente una de cada cinco personas continúa consumiendo tabaco y afirmó que el problema no se limita al humo visible, sino también a la dependencia que genera la nicotina.

Ante esta situación, exhortó a las autoridades nacionales y municipales a fortalecer las acciones de prevención, regulación y educación para reducir el consumo de estos productos y proteger la salud respiratoria de la población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-29-at-74209-pm1-a87090a4.jpeg La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy (tercera de izq. a der.), y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Maribel Jorge (centro), participan en la inauguración del primer parque libre de humo del país. (FUENTE EXTERNA)

Inauguran Banco Azul en Higüey

Como parte de las actividades conmemorativas, la Sociedad Dominicana de Neumología inauguró el denominado Banco Azul en el Parque de la Salud del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

La iniciativa busca promover espacios públicos libres de humo en los parques del país y fue desarrollada de manera conjunta con la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy.

Durante el acto, la doctora Jorge explicó que el Banco Azul simboliza el compromiso con los espacios libres de humo y la defensa del derecho de los ciudadanos a respirar aire limpio. Destacó, además, que la iniciativa fue respaldada por una resolución aprobada por el Concejo de Regidores del municipio.

Leer más El tabaquismo pasivo durante la infancia deja huella en el ADN de los niños