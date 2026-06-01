Países del SICA avanzan hacia evaluación conjunta de medicamentos biotecnológicos y biosimilares

El presidente pro témpore del Comisca y ministro de Salud de la República Dominicana, Víctor Atallah, habla durante el evento de los países del SICA en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) dieron un nuevo paso hacia la creación de un mecanismo regional de evaluación conjunta de medicamentos y vacunas con la celebración en República Dominicana de un taller sobre medicamentos biotecnológicos y biosimilares.

La jornada, que reúne del 1 al 3 de junio a representantes de las autoridades reguladoras de Centroamérica y República Dominicana, busca fortalecer las capacidades técnicas de los países y avanzar en la armonización de los procesos de evaluación sanitaria.

El ministro de Salud Pública y presidente pro témpore del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), Víctor Atallah, destacó la importancia de la cooperación regional para garantizar un acceso más oportuno a medicamentos y tecnologías sanitarias seguras y de calidad.

Atallah señaló que los biosimilares se han convertido en una herramienta clave para ampliar el acceso a tratamientos especializados, aunque reconoció que aún persisten dudas y percepciones erróneas sobre estos medicamentos.

"La ciencia descubre, la regulación valida y organiza, la cooperación fortalece, pero es el acceso el que finalmente cumple la promesa de la innovación. La innovación sin acceso solo genera más desigualdad", afirmó a través de un documento de prensa.

El secretario ejecutivo del Comisca, José Renán De León, explicó que el objetivo es consolidar un modelo de evaluación conjunta que permita a los países compartir conocimientos especializados, optimizar recursos y reducir duplicidades en los procesos regulatorios.

Indicó que esta iniciativa también forma parte de los esfuerzos para avanzar en la creación de la Agencia Centroamericana de Regulación Sanitaria (ACRS), concebida como un instrumento para fortalecer la vigilancia y regulación de medicamentos en la región.

Por su parte, el director general de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), Marcos Balaguer Jerez, consideró que el encuentro marca un paso importante hacia una regulación sanitaria regional basada en la confianza y la cooperación entre los países.

Durante el taller, especialistas en registro sanitario y evaluación técnica intercambiarán experiencias sobre la aplicación de la guía regional para la evaluación de medicamentos biotecnológicos y biosimilares, con el apoyo de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La actividad cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social y el Fondo España-SICA.

Las autoridades consideran que el fortalecimiento de los mecanismos regionales de evaluación contribuirá a agilizar el acceso a medicamentos innovadores, mejorar la seguridad sanitaria y facilitar la disponibilidad de tratamientos para enfermedades complejas en los países miembros del SICA.

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