El CMD ve riesgo de criminalización del ejercicio médico en el nuevo Código Penal

El doctor Luis Peña Núñez habló sobre el Código Penal en una rueda de prensa. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) expresó su preocupación por las implicaciones que tendría la entrada en vigor de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, y la Ley 97-25, que modifica el Código Procesal Penal, al considerar que la interacción de ambas normativas podría derivar en una excesiva criminalización del ejercicio de la medicina en el país.

Luis Peña Núñez, presidente del CMD, sostuvo que el nuevo marco legal podría provocar un aumento de los procesos judiciales contra profesionales de la salud, lo que incentivaría la práctica de la denominada “medicina defensiva”.

Según explicó, esta modalidad consiste en la adopción de decisiones médicas motivadas por el temor a posibles sanciones legales, situación que podría elevar los costos de la atención sanitaria, dificultar la toma de decisiones clínicas oportunas y limitar el acceso de la población a servicios especializados.

“La medicina se ejerce en contextos de incertidumbre y riesgo; no todo resultado adverso puede ser considerado un delito”, manifestó Peña Núñez.

Error médico no es conducta delictiva

El CMD enfatizó que su posición no busca promover la impunidad, sino garantizar un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los médicos.

El anestesiólogo indicó que se trata de protocolarizar casos específicos donde se pruebe que no hubo dolo ni negligencia temeraria.





Ante el nuevo escenario legal, el Colegio Médico planteó la necesidad de que las controversias derivadas de actuaciones médicas que no involucren dolo, fraude o negligencia temeraria sean conocidas preferentemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria.

La organización entiende que los resultados adversos inherentes a la complejidad de la práctica médica no deben ser objeto de sanciones penales automáticas ni interpretaciones extensivas de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley 74-25.

Asimismo, exigió que la implementación de la Ley 97-25 garantice el debido proceso para los profesionales de la salud y evite que el sistema penal sea utilizado como mecanismo de presión permanente contra los médicos.

“Que haya un protocolo claro, que distinga cuándo hubo un error médico. Una cosa es negligencia deliberada o imprudencia. El médico nunca actuará para hacer daño, nunca va a querer que se le muera un paciente, es una parte que tú, como médico, no tienes control y podría tipificarse como homicidio involuntario”, detalló.

En ese sentido, consideró que la persecución penal debe reservarse para conductas excepcionales, como el abandono deliberado de pacientes o casos de negligencia gravísima.

“Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros pacientes, pero es imperativo proteger a quienes preservan la vida frente a un marco jurídico que, en su nueva aplicación, amenaza con desincentivar el ejercicio de especialidades críticas”, afirmó.

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Llamado a las autoridades

El gremio médico exhortó a las autoridades legislativas y judiciales a establecer protocolos claros que permitan distinguir el error clínico de una conducta delictiva, con el objetivo de preservar tanto la calidad de los servicios de salud como la seguridad jurídica de los profesionales.

“El Colegio Médico Dominicano reitera su llamado a las autoridades legislativas y judiciales para establecer protocolos claros que distingan el error clínico de la conducta delictiva, garantizando así un sistema de salud eficiente y fundamentada en una justicia proporcional”, expresó la entidad.

Finalmente, el CMD aseguró que defenderá a los profesionales de la salud ante cualquier acción que considere una vulneración de la práctica médica conforme a la Lex Artis, (traducible como "ley del arte" o "regla del buen hacer") y hace referencia al conjunto de normas, técnicas, protocolos y buenas prácticas que un profesional debe aplicar al ejercer su oficio o disciplina.

“¡El Colegio Médico no dará ni un paso atrás! Ante cualquier vulneración a la Lex artis, nuestra respuesta será contundente: ningún médico está solo. Estamos listos para defender nuestro ejercicio profesional en cualquier escenario y ante cualquier instancia. ¡Aquí estamos, unidos y firmes, para proteger la dignidad de nuestra labor ante todo y contra todos!”, concluyó.

El Código Penal establece que el homicidio será sancionado con diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público.