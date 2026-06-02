HOMS obtiene Acreditación Platino y marca un hito en la salud dominicana

La certificación reconoce el cumplimiento de rigurosos estándares globales de calidad del HOMS, seguridad del paciente y excelencia clínica. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) recibió la Acreditación Internacional de Servicios de Salud en categoría Platino, otorgada por Accreditation Canada, una de las certificaciones más prestigiosas del sector hospitalario a nivel mundial.

Con este reconocimiento, el HOMS se convierte en el único hospital de la República Dominicana en alcanzar esta validación global, posicionándose como referente de excelencia clínica en el Caribe y Centroamérica.

La acreditación fue obtenida mediante el Modelo Qmentum, el programa de evaluación de Accreditation Canada diseñado para garantizar calidad y seguridad en todos los niveles de las organizaciones de salud.

El proceso verifica el cumplimiento de 1,868 criterios internacionales que abarcan atención médica, seguridad del paciente, protocolos clínicos, gestión hospitalaria, liderazgo organizacional, gobernanza y calidad en los procesos asistenciales, refiere una nota de prensa.

Posicionamiento de República Dominicana

El reconocimiento fortalece el posicionamiento del HOMS como uno de los principales centros hospitalarios de referencia en la región, al tiempo que impulsa el desarrollo del turismo de salud en República Dominicana, una industria en constante expansión que demanda infraestructura moderna, talento médico especializado y certificaciones internacionales que generen confianza en el paciente extranjero.

La Acreditación Platino reafirma además el compromiso del HOMS con la innovación, la excelencia médica y el desarrollo de servicios de salud alineados con los más rigurosos estándares internacionales, consolidando su misión de ofrecer atención centrada en el paciente con los mayores niveles de seguridad y calidad clínica.

"Este logro no es solo un reconocimiento institucional; es el resultado del trabajo diario de cada profesional comprometido con la excelencia y la seguridad de nuestros pacientes", dijo el Dr. Rafael Sánchez Español, Fundador y Presidente del Consejo de Administración, HOMS.

Sobre el HOMS

El HOMS es el principal centro hospitalario privado del norte de República Dominicana y uno de los más avanzados de la región. Con décadas de trayectoria, ofrece servicios médicos especializados de alta complejidad, infraestructura de vanguardia y un equipo de profesionales de la salud comprometidos con la excelencia clínica y la seguridad del paciente.