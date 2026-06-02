Medidas preventivas ante alerta de autoridades por altas temperaturas y polvo del Sahara

Cielo grisáceo en el Gran Santo Domingo por partículas del polvo del Sahara. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La presencia de una densa nube de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, combinada con el incremento de las temperaturas, mantiene condiciones atmosféricas que podrían afectar la salud de la población, especialmente de quienes padecen enfermedades respiratorias. Ante este escenario, el Ministerio de Salud Pública exhortó este martes a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas para minimizar los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor y a las partículas de polvo suspendidas en el aire.

La institución explicó que este fenómeno atmosférico suele registrarse durante los meses más cálidos del año, coincidiendo con el inicio de la temporada ciclónica.

La llegada de estas partículas desde el desierto africano puede deteriorar la calidad del aire y agravar afecciones respiratorias como el asma, las alergias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar, la neumonía y otras condiciones similares.

Asimismo, recordó que cada año, principalmente entre mayo y agosto, se registra la llegada de importantes concentraciones de polvo sahariano al país, por lo que recomendó reforzar las medidas de protección para evitar complicaciones de salud.

Las autoridades sanitarias también instaron a prestar especial atención a los grupos más vulnerables, entre ellos adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o en período de posparto, pacientes inmunodeprimidos y personas que padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el polvo del Sahara y el calor

El Ministerio de Salud advirtió que las partículas suspendidas en el aire pueden provocar irritación temporal en los ojos, por lo que recomendó evitar frotarlos y mantener una adecuada higiene ocular.

Además, exhortó a la población a mantenerse bien hidratada, consumir abundante agua y utilizar ropa ligera y de colores claros para reducir los efectos de las altas temperaturas.

También aconsejó limpiar las superficies con paños húmedos para disminuir la acumulación de polvo dentro de los hogares y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando la radiación solar alcanza sus niveles más intensos.

De igual forma, recomendó mantener una alimentación balanceada, baja en grasas, sal y azúcares, así como cumplir rigurosamente con los tratamientos médicos indicados en el caso de las personas con enfermedades respiratorias.

Intensidad variada

El polvo del Sahara es un fenómeno natural que se origina en el desierto africano y es transportado por los vientos hasta el Caribe. Su presencia puede aumentar la sensación térmica, reducir la calidad del aire y favorecer la aparición o agravamiento de síntomas respiratorios y procesos alérgicos. Aunque se trata de un evento recurrente durante la primavera y el verano, las autoridades indicaron que su intensidad puede variar cada año. En episodios de alta concentración, sus efectos pueden sentirse con mayor intensidad, por lo que recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los organismos oficiales y seguir las orientaciones de salud pública.