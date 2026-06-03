Falta de psiquiatras infantiles aumenta listas de espera para tratamientos a niños con discapacidad

Los especialistas destacaron lo delicado del proceso de formación en psiquiatría infantil ( FUENTE EXTERNA )

La falta de psiquiatras infantiles en República Dominicana ha provocado un aumento en las listas de espera para que niños con discapacidades como el síndrome de Down, trastorno del espectro autista (TEA) y parálisis cerebral, reciban terapias y tratamientos en centros públicos y privados.

Actualmente, el país cuenta con apenas 19 psiquiatras infantiles, una cifra considerada insuficiente para responder a la creciente demanda de servicios especializados que requieren miles de niños y adolescentes con estas discapacidades.

Esta realidad la externó el doctor Edison Rodríguez, director de la sede Santo Domingo Oeste del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), al referirse al tema durante la realización del taller "El CAID y los medios", con el objetivo de llevar conciencia sobre esta problemática y fortalecer la comunicación inclusiva.

De acuerdo con Rodríguez, en el país solo existe una escuela de formación para psiquiatras infantiles, con una capacidad limitada de alumnos por años, alcanzando el máximo de cuatro especialistas por año de residencia.

"Nosotros contamos con una sola escuela de formación y es una escuela relativamente joven. Entonces, no se puede ampliar tanto; es extremadamente delicado el proceso de formación en psiquiatría", señaló.

El especialista agregó que para finales de 2026 la cantidad de psiquiatras infantiles en el país aumentará a 22, debido a que actualmente hay tres profesionales en formación próximos a culminar su proceso de especialización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-53734-pm-0060f861.jpeg El doctor Edison Rodríguez, psiquiatra infantil (FUENTE EXTERNA)

Servicio Social

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) es el único centro público que brinda un servicio integral de calidad en la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico de los niños de cero a 12 años con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral, que les permita alcanzar un mayor desarrollo posible de sus potencialidades y lograr su efectiva inserción educativa y social.

La institución cuenta con centros en distintas partes del país, con sedes en San Juan de la Maguana, Santiago, Ensanche Luperón, Sabana Perdida y Santo Domingo Este y Oeste.

Para acceder a los servicios, los nuevos usuarios deben completar un proceso de admisión que incluye el llenado presencial del formulario de solicitud, la entrega de los documentos requeridos por la institución y la programación de una cita para la entrevista de evaluación.

Asimismo, el CAID realiza evaluaciones socioeconómicas a las familias y ofrecen acompañamiento continuo para facilitar su acceso a los distintos servicios de la institución y a recursos disponibles en la comunidad.

De acuerdo con datos abiertos publicados por la institución, durante el primer trimestre de 2026 el CAID atendió a 5,123 niños y niñas.

Avances significativos

Melissa Mateo, madre de un niño con autismo, resaltó los avances que ha obtenido su hijo durante los siete años que lleva recibiendo tratamiento en el centro han sido significativos.

"Muchos cambios positivos; el cambio ha sido del cielo a la tierra", expresó. El menor recibe semanalmente terapias de conducta ocupacional y psicometría.

Relató que antes de ser admitidos en el CAID permanecieron alrededor de dos años en lista de espera, período durante el cual tuvieron que costear terapias de manera privada.

Agregó, que durante ese tiempo la institución les orientó sobre otros centros a los que podían acudir y les brindó acompañamiento mediante sesiones de psicología familiar para ayudarles a sobrellevar el proceso.