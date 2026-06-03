Medidas preventivas para evitar complicaciones respiratorias por el polvo del Sahara

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax recomendó adoptar medidas preventivas ante la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, debido a los posibles efectos que puede provocar en la salud respiratoria, especialmente en personas con condiciones preexistentes.

La presidenta de la entidad, doctora Maribel Jorge, exhortó a la población a reducir la exposición al aire libre durante los días de mayor concentración de partículas, mantener cerradas puertas y ventanas, evitar actividades físicas intensas en espacios abiertos y proteger los ojos de la exposición al polvo.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos mantenerse bien hidratados y limpiar las superficies con paños húmedos para evitar que las partículas se dispersen nuevamente en el ambiente.

La especialista advirtió que el fenómeno puede afectar de manera particular a pacientes con asma, alergias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis pulmonar y rinitis alérgica, así como a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Indicó que las partículas provenientes del desierto del Sahara recorren miles de kilómetros hasta llegar al Caribe y pueden irritar las vías respiratorias, los ojos, la garganta y la piel, además de agravar los síntomas de personas sensibles o con enfermedades respiratorias previas.

Efectos del polvo del Sahara en la salud respiratoria y grupos vulnerables

"La presencia del polvo del Sahara sobre el territorio dominicano representa un fenómeno natural frecuente durante los meses cálidos, pero sus efectos sobre la salud respiratoria no deben ser subestimados", señaló Jorge en un comunicado.

La neumóloga explicó que durante estos episodios pueden presentarse síntomas como irritación nasal, congestión, tos persistente, ardor en los ojos, dolor de garganta y dificultad respiratoria.

En el caso de pacientes asmáticos, alérgicos o con enfermedades respiratorias crónicas, recomendó no suspender sus tratamientos médicos, mantener disponibles los inhaladores prescritos y acudir a un centro de salud si experimentan falta de aire, silbidos en el pecho, fiebre, dolor torácico o un empeoramiento de sus síntomas habituales.

La doctora Jorge recordó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que las tormentas de polvo pueden desencadenar alergias y crisis asmáticas cuando alcanzan zonas pobladas, afectando principalmente a personas con problemas respiratorios, adultos mayores, niños y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados.

"El polvo del Sahara no debe generar pánico, pero sí conciencia y prevención." Doctora Maribel Jorge. Presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. “