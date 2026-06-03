Estar en prisión eleva hasta 10 veces el riesgo de padecer problemas de salud mental

Sandra Fernández Cedeño, presidenta del Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria, en el Palacio Nacional, este 3 de junio de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El riesgo de desarrollar o agravar problemas de salud mental aumenta entre cinco y 10 veces en las cárceles. La estimación fue ofrecida por Sandra Fernández Cedeño, presidenta del nuevo Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria.

La también directora de la Academia Regional Penitenciaria (ARP) aseguró que los padecimientos más comunes en los centros de reclusión dominicanos están asociados con ansiedad, depresión, ideas suicidas y estrés postraumático, entre otros. Fernández agregó que la privación de libertad y los procesos judiciales figuran entre los principales detonantes de estos casos.

El presidente Luis Abinader juramentó este miércoles a los integrantes del Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria. De acuerdo con el mandatario, esta estructura comenzará a operar desde esta semana en tres centros: Najayo, La Vega y San Pedro de Macorís.

Durante el acto, el gobernante informó que, desde el lanzamiento del Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030, se han aperturado en distintos hospitales del país alrededor de 105 camas adicionales para la atención de crisis de salud mental.

De igual forma, destacó que está en proyecto la construcción de centros de rehabilitación psicosocial en las provincias La Altagracia y Espaillat, además de la remodelación del recinto de Pedro Brand, ubicado en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte.

Abinader explicó que también está en marcha el Instituto de Neurociencia, que operará en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Hasta el momento, dijo, se trabaja en los diseños para realizar la licitación.

Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria

El Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria busca fortalecer las políticas, programas y acciones orientadas a la atención integral de la salud mental de las personas privadas de libertad, del personal penitenciario y de sus familiares.

"Este es un proyecto que no solamente va a ayudar a salvar vidas dentro de la población privada de libertad, sino que también nos va a ayudar en la seguridad ciudadana y, lo más importante, nos humaniza más y contribuye a prevenir muertes", dijo Abinader. También señaló que esta iniciativa representa un nuevo paso en la reforma penitenciaria del Gobierno.

La juramentación se realizó en un acto en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, en el marco de la Semana por la Salud Mental Penitenciaria, una jornada nacional que se desarrolla del 2 al 7 de junio y que reúne a autoridades gubernamentales, especialistas nacionales e internacionales, representantes del sistema penitenciario, universidades y organizaciones vinculadas a la salud mental y la rehabilitación social.

La creación y puesta en funcionamiento de este comité constituye uno de los principales resultados del Foro Internacional sobre Salud Mental Penitenciaria, celebrado en República Dominicana en octubre de 2025.

El organismo está integrado por representantes de instituciones académicas, organismos del sistema penitenciario, entidades de salud y organizaciones especializadas, con el propósito de impulsar investigaciones, promover la cooperación interinstitucional y desarrollar estrategias que contribuyan al bienestar emocional y psicológico dentro del sistema penitenciario dominicano.

También lo conforman representantes de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc), universidades nacionales, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y especialistas internacionales vinculados al ámbito de la salud mental penitenciaria.

Semana de Salud Mental

Durante la Semana por la Salud Mental Penitenciaria participan expertos de la Universidad Carlos Albizu de Puerto Rico, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston y del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, quienes compartirán experiencias y buenas prácticas relacionadas con la atención de la salud mental en contextos penitenciarios.

Las actividades incluyen encuentros académicos, paneles especializados, visitas a centros penitenciarios, la firma de acuerdos de cooperación institucional y una caminata 5K por la Salud Mental Penitenciaria, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de abordar este tema desde una perspectiva humana, científica e integral.

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