Salud Pública reporta baja en dengue y malaria, pero aumento de casos de leptospirosis

Salud Pública realiza jornadas de eliminación de criaderos, operativos de limpieza y promoción de medidas preventiva contra el dengue. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública destacó la reducción de los casos de dengue, malaria y las muertes maternas en comparación con el mismo período del año pasado.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 20, entre el 17 y el 23 de mayo, en el país se confirmaron 10 casos de dengue, uno menos que los 11 registrados en igual período de 2025.

De manera acumulada, se han confirmado 111 casos en lo que va de año, frente a los 126 reportados durante las primeras 20 semanas del año anterior. En cuanto a los casos sospechosos, el boletín señala que, hasta la fecha, se estudiaron 493 pacientes febriles frente a los 898 para igual período en 2025.

Las provincias con mayor cantidad de casos confirmados de dengue son La Altagracia, con 29; Valverde, con ocho; y San Cristóbal, La Vega y Puerto Plata, con siete casos cada una.

Según indica el documento, las autoridades mantienen operativos de eliminación de criaderos, jornadas de limpieza y acciones de orientación comunitaria para reducir el riesgo de transmisión.

Malaria

En cuanto a la malaria, durante la semana analizada se confirmaron cuatro casos, todos en hombres residentes en el foco de transmisión de San Juan.

El acumulado alcanza 83 casos, cifra significativamente menor a los 511 registrados para el mismo período de 2025, lo que representa una reducción de 84 %.

Los principales focos continúan localizados en Azua y San Juan, que concentran casi el 87 % de los casos del país.

En lo que va de 2026, Salud Pública registra 26,030 pacientes sospechosos. En 2025, la cifra ascendía a 22,342.

Leptospirosis

La leptospirosis mantiene una tendencia ascendente con 245 pacientes sospechosos frente a 196 contabilizados en mayo de 2025.

En la SE 20 se confirmaron dos nuevos casos en la provincia Santo Domingo, elevando a 149 el acumulado de 2026. Esta cifra supera los 54 casos registrados en el mismo período del año anterior, es decir, 175.9 %.

Asimismo, se reportan 11 muertes asociadas a esta enfermedad desde enero de 2026.

Salud Pública atribuye parte de este incremento al aumento de las lluvias e inundaciones ocurridas durante el año, que favorecen la exposición a aguas contaminadas con orina de animales infectados.

Muertes maternas e infantiles

El boletín también destaca una disminución en la mortalidad materna. Durante la semana se notificaron tres muertes maternas, para un acumulado de 46 fallecimientos en 2026, frente a 76 reportados en igual período de 2025, lo que representa una reducción del 39 %.

De estas muertes, 27 corresponden a parturientas de origen dominicano y 19 a parturientas de origen haitiano.

Asimismo, se registraron 27 muertes infantiles en la semana epidemiológica 20, por debajo de las 39 notificadas en la misma semana del año pasado.

El acumulado asciende a 613 defunciones infantiles, concentradas principalmente en las provincias Santiago y Santo Domingo.

En 2025, el acumulado de muertes infantiles ascendía a 702, 12.7 % más que el total a la fecha.

Virus respiratorios

Respecto a las enfermedades respiratorias, el informe señala que el SARS-CoV-2 se convirtió en el virus predominante entre las semanas 17 y 20. Además, se observó circulación de Metapneumovirus, Parainfluenza, Adenovirus e Influenza A H3N2, reflejando diversidad de agentes virales respiratorios en vigilancia, los cuales se mantienen dentro de los parámetros esperados.

Durante los últimos siete días se registraron 68 pacientes sospechosos de influenza y 19 con infección respiratoria aguda grave (IRAG).