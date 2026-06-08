Cáncer de ovario, enfermedad silenciosa que cobra decenas de vidas cada año en República Dominicana

El dolor abdominal y sangrado anormal son los síntomas principales del cáncer de ovario. ( FUENTE EXTERNA )

En ocasión de que cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Ovario, la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) llamó este lunes a fortalecer las estrategias de concienciación, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos innovadores para enfrentar esta enfermedad que continúa representando un importante reto para la salud pública.

De acuerdo con estimaciones internacionales, el cáncer de ovario registra una incidencia mundial de 6.7 casos por cada 100,000 mujeres, equivalente a unos 324,000 nuevos diagnósticos al año. En América Latina y el Caribe, la incidencia promedio asciende a 7.47 casos por cada 100,000 mujeres.

En República Dominicana, se estima que cada año alrededor de 144 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad y unas 89 fallecen a causa de sus complicaciones.

A través de una nota de prensa, Ángela Cabreja, presidenta de Sodom, explicó que el cáncer de ovario figura entre las neoplasias ginecológicas con mayor tasa de mortalidad debido a que suele identificarse cuando ya ha avanzado.

"El cáncer de ovario es una enfermedad silenciosa. Sus síntomas suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con otras condiciones menos graves, lo que retrasa la búsqueda de atención médica y dificulta un diagnóstico temprano", señaló.

La especialista indicó que la enfermedad se origina cuando células del ovario, las trompas de Falopio o el peritoneo comienzan a multiplicarse de forma descontrolada.

Más del 70 % de los casos se detectan tarde

Cabreja advirtió que más del 70 % de los casos son diagnosticados en estadios avanzados, una realidad que reduce las probabilidades de supervivencia y limita las opciones terapéuticas disponibles.

Aunque actualmente no existe una prueba de tamizaje universal eficaz para toda la población, sostuvo que la prevención y la identificación temprana de síntomas continúan siendo herramientas fundamentales para mejorar el pronóstico.

Entre las señales de alerta citó:

Distensión abdominal persistente

Dolor pélvico

Sensación de llenura temprana

Cambios urinarios frecuentes

Sangrado vaginal anormal

"Escuchar las señales del cuerpo y acudir a evaluación médica ante síntomas persistentes puede hacer una diferencia significativa en el pronóstico de la enfermedad", afirmó.

Factores de riesgo

La oncóloga explicó que existen grupos de mujeres con mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario, especialmente aquellas con antecedentes familiares de cáncer de ovario, mama, colon o endometrio, así como portadoras de mutaciones hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2.

También mencionó que el riesgo aumenta después de los 50 años y puede estar asociado a factores reproductivos como la nuliparidad, la menarquia temprana, la menopausia tardía y la presencia de endometriosis.

Asimismo, recomendó a las mujeres con antecedentes familiares relevantes consultar con especialistas en ginecología o genética para evaluar la necesidad de pruebas genéticas y programas de vigilancia personalizados.

Acceso a terapias innovadoras

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/angela-cabreja-41aa57d1.png La doctora Ángela Cabreja. (FUENTE EXTERNA)

En cuanto a los tratamientos disponibles, Cabreja explicó que el manejo actual del cáncer de ovario requiere un abordaje multidisciplinario que incluye cirugía citorreductora, quimioterapia basada en platino y terapias dirigidas como los inhibidores de PARP para pacientes con determinadas alteraciones moleculares.

Según indicó, estos tratamientos han demostrado mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de las pacientes.

La especialista consideró prioritario ampliar el acceso al diagnóstico molecular y a las terapias innovadoras en República Dominicana para que todas las mujeres puedan beneficiarse de los avances científicos sin importar su condición económica o lugar de residencia.

"Este Día Mundial contra el Cáncer de Ovario nos recuerda que la información salva vidas. Hacemos un llamado a las mujeres a mantenerse alertas, a los médicos a fortalecer la sospecha clínica y a las autoridades a continuar impulsando políticas que garanticen diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos de calidad", expresó.

La presidenta de Sodom reafirmó además el compromiso de la entidad con la educación, la investigación y la defensa de las pacientes afectadas por esta enfermedad.