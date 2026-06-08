El Bloque Unitario del Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció este lunes que el presunto desfalco denunciado en el día de ayer en el Instituto de Previsión y Protección Social (IPPS) ronda los 60 millones de pesos, monto que se habría acumulado durante las últimas cuatro gestiones que han dirigido el gremio desde el 2017.

Según este bloque, compuesto por una coalición de movimientos por la renovación del CMD, encabezada por pasados presidentes, incluyendo a Severo Mercedes y Amarilis Herrera, así como la varias veces candidata a la presidencia, Yubelky Aquino, las gestiones escrutadas a causa de irregularidades corresponden a los doctores Wilson Roa, Senén Caba y los dos últimos períodos de Waldo Ariel Suero.

Herrera detalló que Roa fue el encargado de "destapar esta caja de Pandora", luego de que un banco lo llamara después de siete años de haber sido presidente, para que confirmara la autorización de un cambio de un cheque por la suma de 189,000 pesos.

"El doctor Wilson Roa se sorprende cuando el banco lo llama, y lo que hace es coger para el banco, porque el doctor tenía siete años de haber salido de la institución, se supone que no tenía ningún poder para hacer eso", narró Herrera.

La doctora, quien comandó el CMD durante los años 2011-2013, indicó: "Según informaciones, nos ha llegado que 753 cheques se han cobrado a nombre de dirigentes de nuestro medio, que los dirigentes no tenían conocimiento de que eso estaba pasando".

Solicitan intervención de la Cámara de Cuentas

La doctora Aquino avisó que una comisión representativa del Bloque se dirigiría hoy a la Cámara de Cuentas para solicitar el involucramiento de esta institución como parte del proceso investigativo que se realiza en el CMD.

"Ninguna institución puede ser juez y parte, no puede auditarse a sí mismo el Colegio Médico. Los organismos llamados, según la Ley 68-03, que están autorizados a auditar esta institución son tres: Cámara de Cuentas, Colegio de Auditores y Contadores y la Contraloría General de la República", explicó.

En nombre de los presentes, Aquino exigió la realización de una auditoría forense de las últimas gestiones administrativas y financieras del CMD, con el objetivo de esclarecer el manejo de los recursos económicos que pertenecen a todos los médicos dominicanos, bajo el entendido de que los recursos del Colegio provienen tanto del Estado, como de las contribuciones de sus miembros colegiados.

"No podemos permitir que los médicos perdamos la confianza en el único instrumento de representación, defensa y lucha gremial que poseemos", afirmó.

Sobre el IPPS

El Instituto de Previsión y Protección Social del Médico es una institución autónoma del Colegio Médico Dominicano encargada de brindar apoyo socioeconómico a los galenos mediante ayudas económicas, préstamos y pensiones.

Su cuota de cotización mensual regular es de 600 pesos.





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Roa confirma incidente con cheque

Consultado por Diario Libre sobre los señalamientos realizados por el Bloque Unitario, Roa aseguró que no dispone de información sobre la investigación más allá de lo que ha sido divulgado públicamente por la actual directiva del gremio.

Explicó que hace dos semanas participó en una reunión convocada por el presidente del CMD, Luis Peña Núñez, en la que se informó que se estaba desarrollando un proceso de investigación. Por ello, dijo que se apega a la posición institucional expresada por la directiva del Colegio Médico.

Asimismo, marcó distancia de las declaraciones ofrecidas este lunes por el Bloque Unitario del CMD, al señalar que se trata de una postura gremial y no de una comunicación oficial de la institución.

"Esta rueda de prensa es de un grupo gremial que nada tiene que ver con la opinión de la institución como Colegio Médico. La de ayer fue como institución; el vocero oficial del Colegio Médico fue el presidente", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/wilson-roa-e88e5a2e.jpg El doctor Wilson Roa. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Sobre las afirmaciones de que habría sido él quien alertó sobre posibles irregularidades en el IPPS, Roa confirmó que recibió una llamada de una entidad bancaria para validar un cheque pese a haber dejado la presidencia del CMD hace siete años.

"A mí me llamaron de una institución bancaria para que yo validara un cheque, pero yo tengo siete años que salí del Colegio Médico. ¿Qué cheque voy a validar?", relató.

Según explicó, acudió a la entidad financiera para solicitar una copia del documento, pero esta le fue negada, por lo que procedió a desautorizar la transacción.

"Entonces fui al banco y le pedí una copia, me la negaron y entonces yo le desautoricé. Según me dijo el contador nuevo del Colegio Médico, ellos no pudieron cambiar el cheque", indicó.

Roa también cuestionó que el Bloque Unitario emitiera acusaciones sin contar con documentación que las respalde, haciendo alusión a las declaraciones de Herrera donde reconoce que no cuenta con pruebas tangibles sobre la emisión de más de 700 cheques.

"Estamos hablando por rumor porque no tenemos ninguna información oficial. Si tú estás haciendo pública una información por rumor, yo no tengo información así para servirla", concluyó.

El doctor Wilson Roa ocupó la presidencia del Colegio Médico Dominicano durante el período comprendido entre los años 2017 y 2019.

Declaraciones de Peña Núñez

Ayer, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Peña Núñez, denunció presuntas "irregularidades" en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico, recolectadas desde el inicio de su gestión hace cinco meses.

Ante este hallazgo, la Junta Directiva dispuso "una exhaustiva investigación" para determinar el alcance real de estas discrepancias, aunque Peña Núñez nunca precisó el monto al que ascendían ni cuáles eran las gestiones que estaban siendo auditadas.