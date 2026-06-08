Médico dominicano se certifica en programa especializado de ortodoncia en Harvard

De izquierda a derecha, Dr. Andre Weissheimer, director de la clínica de ortodoncia en la Facultad de Medicina Dental de Harvard, el especialista dominicano en ortodoncia Marcos Peguero, y Dr. Sercan Akyalcin, jefe del departamento de ortodoncia de la Facultad de Odontología de Harvard. ( FUENTE EXTERNA )

El especialista dominicano en ortodoncia y ortopedia maxilar Marcos Peguero fue certificado por la Escuela de Medicina Dental de Harvard tras completar el programa "Master Clinician Series: Comprehensive Treatment Mechanics", enfocado en mecánicas avanzadas de tratamiento ortodóncico.

La capacitación reunió a especialistas de distintas partes del mundo para profundizar en técnicas modernas de diagnóstico, planificación y tratamiento de casos complejos de ortodoncia, en la que el Dr. Peguero representó al país ante esa casa de altos estudios.

La Escuela de Medicina Dental de

es considerada una de las instituciones de mayor

en la formación de profesionales de la salud oral y en el desarrollo de investigación aplicada a la

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"Durante este programa intensivo, profundicé en biomecánica avanzada y el uso de tecnologías digitales en alineadores, lo que me permitió actualizar mis criterios clínicos bajo lo más altos estándares globales y perfeccionar mis habilidades en el diagnóstico y planificación de tratamientos complejos", destacó Peguero, quien es doctor en Odontología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y especialista en Ortodoncia por la Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.

Peguero es miembro de la Sociedad Dominicana de Ortodoncia, la American Association of Orthodontists (AAO) y la World Federation of Orthodontists (WFO).