Autoridades refuerzan la atención materno-infantil en Dajabón y Elías Piña

En una zona donde muchas familias todavía enfrentan limitaciones para acceder a servicios de salud oportunos, autoridades nacionales e internacionales presentaron los resultados de un proyecto que busca fortalecer la atención materno-infantil en las provincias fronterizas de Dajabón y Elías Piña.

El Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, junto a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, dieron a conocer los avances del proyecto "Fortalecimiento de la Atención Primaria en la Salud Materno e Infantil en Dajabón y Elías Piña", desarrollado durante los últimos dos años.

Acciones y avances del proyecto en Dajabón y Elías Piña

La actividad fue celebrada en el salón de eventos de la Iglesia Católica de Dajabón, donde se reunieron representantes de organismos internacionales, autoridades sanitarias, directores hospitalarios, personal médico y autoridades provinciales.

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Durante el encuentro también fue anunciado el lanzamiento del Plan Piloto para la Implementación del Plan Nacional para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino 2026-2027, iniciativa que será ejecutada en Dajabón y Elías Piña con el respaldo de Salud Pública, el SNS, OPS/OMS y Koica.

La jornada tuvo un marcado sentido humano, al poner en el centro de la discusión la salud de las madres, los niños, las niñas y las mujeres de comunidades fronterizas que durante años han demandado mayores inversiones, mejores equipos y una atención médica más cercana y eficiente.

Como parte del proyecto, las autoridades entregaron neveras de última generación para fortalecer la cadena de frío en los centros de vacunación, trajes antichoque para la prevención y manejo de hemorragias obstétricas, kits de desarrollo infantil, kits de planificación familiar, computadoras e impresoras para mejorar la capacidad operativa de los servicios de salud.Estos equipos serán destinados a fortalecer los centros de salud de Dajabón y Elías Piña, dos provincias que por su ubicación fronteriza enfrentan desafíos particulares en materia sanitaria, movilidad humana, pobreza, distancia geográfica y acceso limitado a servicios especializados.

La mesa principal estuvo integrada por José Antonio Matos, viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública; Bernardino Vitoy, representante de la OPS/OMS; Sook Jin Byun, directora de Koica en República Dominicana; Ricardo Elías Melgen, director de Salud de la Población del Ministerio de Salud Pública; Max Girón, del Servicio Nacional de Salud; Alfonso Herasme Trinidad, director del Primer Nivel de Atención del SNS, y Zaberkis Rodríguez, directora provincial de Salud de Dajabón.

Durante su intervención, Bernardino Vitoy destacó que el proyecto ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud, principalmente en áreas sensibles como la atención materna, infantil y primaria.

"El objetivo principal es fortalecer la capacidad de los servicios de salud, brindar asistencia médica hospitalaria y de atención primaria de mejor calidad, mejorar los indicadores de salud de la población y garantizar una mejor calidad de vida al pueblo dominicano", expresó Vitoy.

El representante de la OPS/OMS explicó que Dajabón y Elías Piña fueron seleccionadas por las necesidades existentes en la zona fronteriza y por la importancia de acercar servicios de salud más eficientes a poblaciones vulnerables.

De su lado, Zaberkis Rodríguez valoró el impacto del proyecto y resaltó que estas acciones contribuyen a mejorar la calidad de la atención que recibe la población, especialmente las madres, los recién nacidos y los niños en etapa de crecimiento.

"Son proyectos de mucho valor para nosotros. Estamos trabajando de la mano para beneficiar a nuestra población, especialmente en lo que tiene que ver con salud colectiva y la capacitación del personal que brinda servicios de salud", manifestó.

Rodríguez informó que unas 112 personas han sido capacitadas en temas relacionados con crecimiento y desarrollo infantil, mientras continúan los procesos formativos sobre vacunación y enfermedades inmunoprevenibles.

Reacciones y compromisos de autoridades y organismos internacionales

La funcionaria destacó, además, que las neveras entregadas permitirán conservar las vacunas en condiciones adecuadas, garantizando que los biológicos lleguen de manera segura a la población que acude a los centros de salud.

Mientras tanto, la directora de Koica en República Dominicana, Sook Jin Byun, reafirmó el compromiso de la cooperación coreana con el fortalecimiento de la salud materna e infantil en el país.

Byun explicó que el proyecto ha beneficiado a más de 60 Unidades de Atención Primaria en la provincia de Dajabón y ha permitido mejorar la capacitación técnica del personal de salud en distintos niveles del sistema sanitario.

"Estamos llevando a cabo este proyecto en la provincia de Dajabón para el fortalecimiento de la salud y el cuidado materno infantil, y continuaremos apoyando el desarrollo a través de la cooperación bilateral entre ambos países", expresó.

En la actividad también participaron directores y representantes de centros de salud de la región, entre ellos el Hospital Provincial Matías Ramón Mella de Dajabón y el Hospital Municipal de Loma de Cabrera, encabezado por el doctor Ramos Adriano Villalona, así como personal técnico de las Direcciones Provinciales de Salud de Dajabón y Elías Piña.

Las autoridades coincidieron en que los resultados del proyecto representan un paso importante para mejorar la atención primaria y reducir riesgos asociados a la salud materno-infantil en la frontera.

También resaltaron que el nuevo plan piloto contra el cáncer de cuello uterino abre una esperanza para muchas mujeres de estas provincias, al promover la prevención, detección temprana y atención oportuna de una enfermedad que puede ser tratada si se identifica a tiempo.

Con estas acciones, Dajabón y Elías Piña quedan integradas a una estrategia sanitaria que busca salvar vidas, fortalecer la red pública y acercar servicios médicos de calidad a comunidades que históricamente han reclamado mayor atención del Estado