El Hospital Hugo Mendoza alcanza hito de 1,000 pacientes en programa de pie equinovaro
El pie equinovaro, conocido como zambo, afecta aproximadamente a 1 de cada 1,000 bebés recién nacidos
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza informó este lunes que alcanzó un importante hito en la atención especializada infantil al recibir al paciente número 1,000 de su Programa de Pie Equinovaro, una iniciativa que desde 2018 ha brindado tratamiento integral a niños con esta condición congénita, permitiéndoles mejorar significativamente su calidad de vida.
A través de una nota de prensa, el centro de salud destacó que, gracias a este programa, cientos de niños han logrado caminar, correr, jugar e integrarse plenamente a sus actividades cotidianas, como resultado de una atención especializada, continua y centrada en las necesidades de cada paciente.
El pie equinovaro, también conocido como pie zambo, es una deformidad congénita que afecta la posición de uno o ambos pies al momento del nacimiento. Su tratamiento temprano es fundamental para corregir la condición y evitar limitaciones en la movilidad durante el crecimiento.
De acuerdo con la web de la Clínica Mayo, el pie equinovaro es relativamente común, ya que afecta aproximadamente a 1 de cada 1,000 bebés recién nacidos.
Es una de las deformidades ortopédicas infantiles más frecuentes, presentándose con el doble de frecuencia en varones y afectando ambos pies en cerca del 50 % de los casos.
Equipo multidisciplinario
Las autoridades del Hugo Mendoza atribuyeron este logro al trabajo sostenido de un equipo multidisciplinario liderado por el doctor Delfilio Martínez, gerente de Ortopedia del centro, quien ha impulsado el fortalecimiento y expansión del programa desde sus inicios.
Asimismo, resaltaron la labor de Marcelle Puello, técnico de yeso, cuyo acompañamiento y experiencia han sido determinantes en el proceso de recuperación de cientos de pacientes atendidos en el hospital.
La dirección del hospital también valoró el respaldo de Hope Walks, organización internacional aliada que ha contribuido al desarrollo y consolidación del programa, fortaleciendo la capacidad de respuesta del centro en beneficio de la niñez dominicana.
Finalmente, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza reafirmó su compromiso de continuar ampliando el acceso a tratamientos que permitan a más niños alcanzar un desarrollo pleno y una mejor calidad de vida.