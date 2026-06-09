Cedimat realiza implante de válvula aórtica mediante la técnica Valve-in-Valve

Fachada del edificio de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat). ( FUENTE EXTERNA )

Los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) informaron sobre la realización del primer implante en República Dominicana de una válvula aórtica Allegra mediante la técnica Valve-in-Valve, un procedimiento mínimamente invasivo utilizado para tratar enfermedades valvulares cardíacas.

La intervención fue realizada por el equipo de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de la institución, encabezado por el doctor Carlos García Lithgow, en un paciente cuya bioprótesis aórtica quirúrgica había perdido funcionalidad.

Según explicó el centro médico, el procedimiento permitió evitar una nueva cirugía a corazón abierto, reduciendo los riesgos asociados a una reintervención y favoreciendo una recuperación más rápida del paciente.

Procedimiento Valve-in-Valve

La técnica Valve-in-Valve consiste en implantar una nueva válvula transcatéter dentro de una bioprótesis degenerada, con el objetivo de restaurar su funcionamiento sin necesidad de una cirugía convencional.

Para el procedimiento se utilizó la válvula autoexpandible Allegra, una tecnología diseñada para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir el riesgo de desajuste entre el paciente y la prótesis, una condición que puede afectar los resultados clínicos a largo plazo.

Cedimat destacó que el diseño de esta válvula permite obtener mejores resultados hemodinámicos, con áreas valvulares más amplias y menores gradientes de presión, lo que contribuye a una mejor evolución clínica de los pacientes.

Avance en cardiología intervencionista

La institución señaló que este avance fortalece su posición como centro de referencia en cardiología intervencionista y enfermedades cardiovasculares complejas, además de reafirmar su apuesta por la incorporación de tecnologías médicas de última generación.