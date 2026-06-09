El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, admitió este martes que la cantidad de psiquiatras disponibles en el país resulta insuficiente para cubrir la demanda de atención en salud mental, por lo que el Gobierno impulsa una estrategia para ampliar la cobertura de estos servicios.

De acuerdo con el funcionario, la meta es alcanzar al menos 500 camas de atención en crisis antes de finalizar el año y fortalecer la presencia de psiquiatras, psicólogos y unidades especializadas en la red pública hospitalaria con la presencia de al menos dos psiquiatras y unos cuatro psicólogos en cada centro de salud.

Al ser cuestionado sobre cómo se logrará cubrir esa meta si actualmente el país cuenta con alrededor de 300 psiquiatras para adultos y apenas 19 especialistas en psiquiatría infantil, Landrón instó a los estudiantes de medicina a inclinarse por estas áreas de formación para aumentar la disponibilidad de profesionales y, a los ya titulados, a trabajar en más de una plaza.

"Hay que motivar a las residencias médicas para que más personas hagan psiquiatría, y en lo que eso llega, estamos buscan alternativas para que Contraloría nos permita que un psiquiatra pueda laborar en tres y cuatro lugares", explicó.

El titular del SNS informó que ya fueron ampliadas las plazas de formación en psiquiatría dentro del sistema de residencias médicas, como parte de las acciones para reducir el déficit de especialistas.

"Se aumentaron las plazas de psiquiatría, porque si bien es cierto que necesitamos más psiquiatras, no es menos cierto que qué estamos haciendo para tener más psiquiatras", reflexionó.

Asimismo, hizo un llamado a los profesionales que aún no cuentan con una plaza dentro de la red pública de salud.

"Los psiquiatras que estén desempleados, y lo digo aquí públicamente, los que no tengan nombramiento, que vayan para nosotros gestionarles su designación en los lugares donde nosotros los necesitamos", manifestó.

Landrón comentó que, mientras se incrementa el número de especialistas disponibles, el SNS evalúa mecanismos para garantizar la presencia de estos profesionales en las provincias con menor cobertura.

"Estamos dando los pasos también para tener psiquiatría en todo y si no podemos todavía tenerlo, diseñar una estrategia de que incluso ese mismo psiquiatra garantizarle el transporte y que sea él que se traslade al centro de salud, no el paciente que tenga que ir al centro", sostuvo.

En cuanto al personal de apoyo, aseguró que la institución reforzará la contratación de psicólogos para fortalecer la atención en todo el territorio nacional.

"Vamos a nombrar los psicólogos que se necesiten a nivel nacional", afirmó.

Meta de 500 camas para atención en crisis

Como parte de la estrategia nacional de salud mental, Landrón informó que el SNS trabaja para elevar de manera significativa la cantidad de camas destinadas a pacientes que atraviesan crisis psiquiátricas.

"Al final de este año 2026, nosotros tenemos que tener por lo menos 500 camas de atención en crisis", indicó.

Precisó que actualmente la red pública dispone de entre 150 y 160 camas de este tipo y que más de 80 hospitales cuentan con espacios habilitados para atender emergencias relacionadas con trastornos mentales y contención de pacientes.

La meta, según dijo, es que todos los hospitales del país dispongan de áreas de intervención en crisis con equipos integrados por psiquiatras, psicólogos y personal capacitado para estabilizar a los pacientes.

"Todos los hospitales del país, mínimo deben de tener tres a cuatro camas de intervención en crisis y deben de tener sus unidades con psiquiatra, con psicólogo y con todo lo que es el equipo de atención para poder estabilizar ese paciente", afirmó.

Una crisis que requiere atención inmediata

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-20020-pm-a2e6fea3.jpeg El doctor Julio Landrón durante el encuentro con miembros de la prensa. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

El ortopeda insistió en que una crisis de salud mental debe ser atendida en el lugar donde ocurre y no depender de largos traslados hacia centros especializados.

"En cualquier lugar se puede presentar una crisis de un paciente y este no puede ser trasladado en crisis a otro centro de salud a una o dos horas", sostuvo.

El funcionario recordó que durante años los servicios de salud mental enfrentaron importantes limitaciones dentro de la red pública.

"Era una negación hasta de servicio que había en algunos lugares", recordó.

Nuevos centros especializados

Landrón informó además que el SNS avanza en la construcción de nuevos centros psicosociales en Higüey y Moca, así como en la remodelación integral del centro psicosocial de Pedro Brand.

"Se está construyendo un psicosocial apoyado por la oficina de la distinguida primera dama en Higüey. Se está construyendo otro psicosocial en Moca. Además, se va a hacer rescate total de lo que es el psicosocial de Pedro Brand (El 28)", indicó.

También anunció la transformación del antiguo Hospital Santo Socorro en un centro especializado en salud mental infantil.

"Tenemos que proteger a los niños en la parte de salud mental. Por eso Santo Socorro vamos a convertirlo en un hospital de salud mental específico a nivel infantil", señaló.

De igual modo, se contempla la incorporación de psicólogos en los más de 1,700 centros de primer nivel de atención como parte de una estrategia preventiva orientada a la detección temprana y el seguimiento de pacientes.

Avanza la red de trauma

Durante el encuentro, Landrón también destacó los avances en la consolidación de la red nacional de trauma, orientada a garantizar atención especializada más rápida a víctimas de accidentes de tránsito.

El funcionario recordó que ya operan los hospitales traumatológicos de Azua e Higüey, mientras avanzan los trabajos de construcción de nuevos centros especializados en Yaguate, Mao y Sosúa.

"Si hablamos de trauma tenemos que valorar lo que es la hora dorada. Porque usted no puede hablar de trauma y que el servicio especializado, el servicio garantizado, usted lo vea a las 12 horas, a las 24 o 72 horas. Usted tiene que darlo de forma inmediata", expresó.

Asimismo, indicó que el SNS trabaja en el fortalecimiento de las emergencias hospitalarias mediante la instalación de áreas de trauma shock, ventiladores, monitores y equipos especializados para estabilizar a los pacientes antes de ser trasladados a centros de mayor complejidad.

"Necesitamos garantizar que en esos centros de salud de la red de trauma, en toda la geografía nacional, tengan las mismas condiciones que tienen los hospitales de aquí de la capital", concluyó.