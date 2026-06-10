Estudio revela que el 37 % de los estudiantes dominicanos tiene sobrepeso u obesidad

Imagen generada con IA que representa a un estudiante dominicano con obesidad en un entorno escolar. ( FUENTE EXTERNA )

Una investigación realizada en cuatro regionales educativas del país determinó que el 60.4 % de los estudiantes evaluados presenta un estado nutricional adecuado, mientras que el 37.1 % registra sobrepeso u obesidad, condiciones que representan factores de riesgo para su salud futura.

Los resultados corresponden al estudio "Evaluación de las características antropométricas y su relación con indicadores de salud, aprendizaje y rendimiento académico en niños en edad escolar de cuatro regionales educativas de República Dominicana durante el año escolar 2025-2026", presentado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), la Universidad ISA y el Centro de Nutrición Clínica (CNC) de Santiago.

La investigación también concluyó -conforme a una nota de prensa, que el rendimiento académico de los estudiantes guarda una relación más estrecha con factores como la edad, el grado cursado y el tipo de centro educativo que con su estado nutricional.

Lugares donde se aplicó el estudio

El estudio fue desarrollado mediante el Programa de Fondos Concursables de Investigación y Evaluación del Ideice y abarcó una muestra de 918 estudiantes de primero a sexto grado de primaria pertenecientes a 59 centros educativos públicos y privados de las regionales 03 de Azua, 06 de La Vega, 15 de Santo Domingo II y 17 de Monte Plata.

Los resultados fueron presentados durante una mesa de diálogo encabezada por el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, y el rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes, con la participación de docentes, investigadores, técnicos del Ministerio de Educación y especialistas del área.

Andújar explicó que los hallazgos ofrecen una radiografía de las condiciones de salud, nutrición y aprendizaje de los estudiantes evaluados y aportan evidencia para el diseño de políticas públicas orientadas al bienestar integral de la niñez dominicana.

Por su parte, Reyes destacó la importancia de la investigación como herramienta para la toma de decisiones basadas en evidencia y afirmó que la salud, la nutrición y la educación constituyen pilares fundamentales para el desarrollo integral de los niños.

Las investigadoras Yanilka Alcántara, de la Universidad ISA, y Raquel Tejada, del Centro de Nutrición Clínica, explicaron que el estudio identificó la coexistencia de problemas asociados tanto al exceso de peso como al bajo peso en la población escolar, lo que refleja diversos desafíos nutricionales que requieren atención.

Asimismo, señalaron que las características antropométricas (medidas estandarizadas del cuerpo humano) de los estudiantes mostraron una mayor asociación con variables como la región, el sexo, la edad y el grado académico, mientras que el desempeño escolar estuvo más vinculado a factores estructurales, educativos y sociodemográficos.

De la muestra estudiada, el 71.9 % pertenecía a centros educativos públicos y el 28.1 % a centros privados. Además, el 58.61 % de los participantes reside en zonas urbanas y el 41.39 % en zonas rurales.

Seguimiento

Entre las recomendaciones, las especialistas plantearon fortalecer el monitoreo antropométrico en las escuelas mediante mediciones periódicas del índice de masa corporal (IMC), perímetro braquial y razón cintura-talla, así como desarrollar mecanismos de orientación y seguimiento para estudiantes con sobrepeso, obesidad o riesgo cardiometabólico elevado.

También sugirieron mejorar los sistemas de registro de calificaciones y reforzar la coordinación entre las áreas de salud escolar, orientación y educación física para dar seguimiento integral a los estudiantes.