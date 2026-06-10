Senasa cierra en positivo el primer trimestre de 2026 con un monto de RD$1,283 millones

Senasa dijo que desarrolló una nueva plataforma tecnológica para la gestión y autorización de medicamentos. ( FUENTE EXTERNA )

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó que, durante el primer trimestre del año 2026, la institución registró resultados preliminares positivos por un monto de 1,283 millones de pesos, como consecuencia de las acciones de fortalecimiento financiero, modernización tecnológica y optimización de los procesos internos de la Institución.

La institución publicó los resultados correspondientes al ejercicio financiero del año 2024, los estados preliminares del año 2025, así como de los meses de enero a marzo de 2026, en los que se reflejan los niveles de control y optimización aplicados al uso de los recursos manejados por la institución.

Senasa señaló mediante una nota de prensa que estas medidas han logrado una disminución del déficit acumulado al 2024, lo que responde de manera positiva a las medidas de reorganización financiera, optimización de recursos y fortalecimiento de controles implementados durante el último período, evidenciando una mejora sostenida en los indicadores financieros y en la sostenibilidad operativa de la institución.

La Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal indicó que los estados financieros del año 2024, los preliminares del 2025 y los de enero a marzo de 2026, están disponibles para consulta pública a través de su página web institucional, como parte de las políticas de transparencia y rendición de cuentas que sustentan la gestión pública.

Transformación tecnológica y fortalecimiento institucional

Como parte de su proceso de modernización y fortalecimiento institucional, Senasa dijo que desarrolló una nueva plataforma tecnológica para la gestión y autorización de medicamentos, permitiendo agilizar la respuesta a los afiliados y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad en la distribución de las medicinas.

De igual manera, destacó que la implementación de esta plataforma ha contribuido a reducir los tiempos de respuesta en los procesos de autorización de medicamentos, fortalecer la calidad de la atención brindada a los afiliados y consolidar una cultura institucional orientada al servicio.

Además, ha hecho posible la incorporación de más de 12,000 prestadores de salud a nivel nacional, fortaleciendo la red de servicios y mejorando el acceso oportuno de los afiliados a las prestaciones de salud.

Asimismo, destacó los avances del programa Senasa Integra, iniciativa orientada a garantizar atención integral y cobertura a afiliados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante una red de servicios públicos y privados con enfoque interdisciplinario.

El programa del que se benefician actualmente 1,103 afiliados contempla cobertura para diagnóstico, terapias, seguimiento clínico y medicamentos, con énfasis en la primera infancia, como parte de una visión enfocada en ampliar el acceso a servicios especializados, reducir barreras de atención y fortalecer la inclusión dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Senasa señaló que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de transformación institucional orientados a consolidar modelos de atención más modernos, sostenibles, humanizados y centrados en las necesidades de la población afiliada.

Relaciones interinstitucionales

La institución también valoró dentro de sus resultados la sinergia y el trabajo coordinado entre la Comisión Técnica y Asesora y Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (Cosenasa), espacios desde los cuales se continúan impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional , la sostenibilidad del sistema y la implementación de mayores controles administrativos, financieros y operativos para garantizar una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

En ese sentido, la entidad informó que, hasta la fecha, se han realizado seis reuniones periódicas junto al Cosenasa, a solicitud de la Dirección Ejecutiva y presididas por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, como parte del seguimiento y articulación de acciones estratégicas dirigidas a fortalecer los procesos internos y la gobernanza institucional.

"La Comisión Técnica Asesora designada por el Poder Ejecutivo ha jugado un rol importante en el acompañamiento de Cosenasa, mediante sus observaciones y orientaciones. Como resultado de unas 16 reuniones realizadas, han sido elaborados tres análisis técnicos y dos propuestas para fortalecer la capacidad de vigilancia del equilibrio financiero de la Institución. Asimismo, ha emitido una no objeción a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Senasa", indica el texto.

El Seguro Nacional de Salud también destacó el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con actores clave del sistema de salud de la República Dominicana, mediante espacios de coordinación, diálogo y articulación estratégica que contribuyen a robustecer la capacidad de respuesta institucional y la mejora continua de los servicios ofrecidos a la población afiliada.

Como parte de estas acciones, la institución resaltó las reuniones de trabajo sostenidas junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), dirigidas a la creación de estrategias conjuntas para fortalecer la red pública de salud, incluyendo hospitales y centros de atención primaria, con el objetivo de optimizar la calidad y oportunidad de los servicios de salud a nivel nacional.

Indicó que esta articulación ha permitido avanzar en la toma de decisiones estratégicas, el seguimiento de los procesos institucionales y la consolidación de políticas enfocadas en garantizar mayor eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de salud.