El SNS ampliará el horario en los centros de primer nivel y diagnósticos

La disposición está contenida en una carta enviada a los directores regionales fechada el martes 9 de junio y firmada por el director del SNS, Julio Landrón. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó a las direcciones regionales de salud sobre la implementación de una extensión de horarios de los servicios ambulatorios en los Centros de Primer Nivel de Atención y los centros diagnósticos de la red pública.

La disposición está contenida en una comunicación fechada el martes 9 de junio y firmada por el director del SNS, Julio Landrón, en la que se instruye a los directores regionales a realizar los preparativos necesarios para la puesta en marcha de la medida en los próximos días.

De acuerdo con el documento, los servicios ambulatorios serán ofrecidos de lunes a viernes hasta las 7:00 de la noche, con el objetivo de ampliar el acceso de la población a las atenciones de salud. Actualmente el horario es hasta las 4:00 de la tarde.

Preparativos para servicio 24 horas

Asimismo, el SNS solicitó realizar los aprestos necesarios para garantizar que estos centros cuenten con el personal médico requerido para la prestación de servicios nocturnos, y los servicios de 24 horas, incluyendo los fines de semana, asegurando así una atención continua y oportuna a la población.

La institución también instruyó la preparación de un informe de avances que deberá ser presentado en la reunión que sostendrá la próxima semana, incluyendo las acciones ejecutadas, los logros alcanzados y cualquier situación relevante relacionada con su puesta en marcha.

De igual manera, solicita coordinar la realización de perifoneo en las comunidades correspondientes, con el propósito de dar a conocer a la población los servicios que ofrece y los nuevos horarios de atención.

El SNS dijo que serán habilitados dos turnos de trabajo y que se nombrará el personal médico y de enfermería necesario para garantizar la prestación de los servicios.

La entidad indicó, además, que los detalles de la iniciativa serán ofrecidos próximamente en una rueda de prensa.

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