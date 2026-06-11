Embarazos en adolescentes bajan 13 % en primer trimestre de 2026

La provincia La Altagracia registró el porcentaje más alto de embarazos en adolescentes en el primer trimestre de 2026. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Un total de 3,756 embarazos en adolescentes fueron registrados en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) a partir de los registros administrativos del Ministerio de Salud Pública .

Aunque los embarazos en adolescentes disminuyeron 12.37 % respecto al primer trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 4,286 casos, este grupo aún representa el 20.23 % de todos los embarazos registrados en República Dominicana durante los primeros tres meses de 2026.

Las estadísticas, correspondientes al período enero-marzo de este año 2026, muestran una tendencia descendente en comparación con años anteriores. En 2017, los embarazos en adolescentes representaban el 25 % del total registrado en el país, porcentaje que se ha reducido gradualmente hasta ubicarse en poco más de una quinta parte en la actualidad.

La Altagracia presenta la mayor incidencia

De acuerdo con los datos de la ONE, La Altagracia registró durante el primer trimestre de 2026 la mayor proporción de embarazos en adolescentes en relación con el total de embarazos reportados en su territorio, con un 28.03 %.

Le siguieron Valverde (27.36 %), La Vega (26.25 %), Peravia (25.78 %) y Santiago Rodríguez (25.64 %).

Entre las provincias con mayores proporciones de embarazos en adolescentes también figuran La Romana (25.42 %), San Pedro de Macorís (25.10 %), María Trinidad Sánchez (24.75 %), Pedernales (24.55 %) y Dajabón (24.41 %).

La ONE precisó que estos porcentajes no corresponden al número total de embarazos en adolescentes registrados en cada provincia, sino a la proporción que estos representan respecto al total de embarazos reportados en cada demarcación durante el período enero-marzo de 2026.

La mayoría de los casos corresponde al grupo de 15 a 19 años

Los datos reflejan que la gran mayoría de los embarazos en adolescentes se concentra en el grupo de 15 a 19 años, que representa el 95.58 % de los casos, con 3,590 embarazos registrados.

Mientras tanto, 166 embarazos ocurrieron en niñas menores de 15 años, equivalentes al 4.42 % del total de casos de adolescentes en estado de gestación reportados durante el período.

Predominan las madres dominicanas

En cuanto a la nacionalidad de las madres adolescentes, el informe indica que el 83.06 % corresponde a dominicanas, con 3,442 casos registrados.

Las adolescentes de nacionalidad haitiana representaron el 16.88 %, con 699 embarazos, mientras que las de otras nacionalidades sumaron apenas dos casos, equivalentes al 0.06 %.

Partos vaginales y cesáreas

Del total de embarazos en adolescentes registrados durante el primer trimestre de 2026, 1,699 culminaron en partos vaginales, para un 45.23 %, mientras que 1,743 fueron por cesárea, equivalentes al 46.41 %.

Asimismo, se reportaron 314 abortos, que representan el 8.36 % de los casos contabilizados.

Los datos fueron divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en una infografía elaborada con información de los registros administrativos del Ministerio de Salud Pública. La entidad precisa que las cifras del primer trimestre de 2026 son preliminares y no incluyen información procedente de patronatos, organizaciones no gubernamentales ni centros privados.