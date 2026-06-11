Ministro de Salud llama a los hombres a no temer a las pruebas de detección del cáncer de próstata

Una revisión oportuna para cáncer de próstata puede cambiar la esperanza de vida del paciente. ( FUENTE EXTERNA )

Las atenciones relacionadas con cáncer de próstata en los centros de salud públicos del país aumentaron más de tres veces entre 2021 y 2025, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública este jueves con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora cada 11 de junio.

El boletín epidemiológico correspondiente a la semana 21 indica que el total de atenciones vinculadas a esta enfermedad pasó de 19,479 en 2021 a 62,631 en 2025, lo que refleja una expansión sostenida de la cobertura y del acceso a los servicios de salud para la detección y tratamiento de esta patología.

El informe destaca, además, un incremento significativo en la realización de pruebas diagnósticas. Las biopsias practicadas casi se triplicaron al pasar de 3,572 en 2021 a 9,874 en 2025.

Asimismo, las pruebas de antígeno prostático específico (PSA) mostraron un crecimiento importante. Los resultados con valores elevados aumentaron de 610 a 4,048 en el período analizado, mientras que las pruebas con resultados normales pasaron de 4,669 a 25,886.

Salud Pública señaló que estos indicadores reflejan una mayor aplicación de estrategias de tamizaje y detección temprana de la enfermedad.

En cuanto a la atención clínica, el número de pacientes en tratamiento también registró un incremento considerable, al pasar de un solo caso reportado en 2021 a 403 pacientes en 2025.

El boletín resalta, también, un aumento en los casos clasificados como sospechosos durante el último año, lo que atribuye al fortalecimiento de los mecanismos de identificación y seguimiento clínico en la red pública de salud.

Ministro llama a no temer a los chequeos

En las palabras centrales del boletín, el ministro Víctor Atallah reconoció que esta enfermedad constituye uno de los principales desafíos en salud masculina por el temor a realizarse los chequeos.

"Durante muchos años, los prejuicios, el temor o la falsa percepción de sentirse saludable han llevado a numerosos hombres a postergar los chequeos. Si lo detecta en sus etapas iniciales, las posibilidades de tratamiento exitoso y una mejor calidad de vida aumentan significativamente", puntualizó.

El doctor afirmó que el fortalecimiento de los servicios de prevención y diagnóstico constituye una de las principales estrategias para enfrentar la enfermedad.

"Como Ministerio de Salud Pública, creemos firmemente que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa de la medicina. La salud no debe comenzar cuando aparece la enfermedad, debe construirse cada día mediante hábitos saludables, acceso a información confiable y controles médicos periódicos", manifestó.

El funcionario señaló que el crecimiento en la cantidad de pruebas, biopsias y tratamientos evidencia una mayor capacidad de respuesta del sistema sanitario y un acceso más amplio a los servicios especializados.

"Los datos de nuestro país ofrecen motivos para el optimismo. Entre 2021 y 2025 se observa un crecimiento sostenido en la cantidad de servicios relacionados con el cáncer de próstata brindados en los establecimientos públicos de salud", indicó.

Agregó que detrás de cada estadística existe una historia humana y que los avances registrados representan oportunidades de vida para miles de personas.

"Detrás de cada cifra existe una historia humana: un padre, un hermano, un hijo o un amigo que tuvo la oportunidad de recibir un diagnóstico a tiempo y acceder a la atención que necesitaba. Por eso, estos avances representan mucho más que estadísticas; representan vidas protegidas, familias acompañadas y esperanza para miles de dominicanos", sostuvo.

El funcionario fue insistente en su llamado a los hombres a asumir una actitud preventiva frente a la enfermedad.

"Realizarse los chequeos recomendados, conversar con su médico y acudir oportunamente a los servicios de salud puede marcar una diferencia decisiva", concluyó.