El SNS designará más personal en Centros de Primer Nivel para ampliar el horario de atención

Los pacientes que acudan a un Centro de Primer Nivel pordrán ser atendidos hasta las 7:00 de la noche. ( FUENTE EXTERNA )

Tras el anuncio de la ampliación de los horarios de atención desde las 4:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche en los Centros de Primer Nivel (CPN) y Centros Clínicos y Diagnósticos de la Red Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este jueves que contratará y designará más personal sanitario para garantizar la cobertura de los nuevos turnos y fortalecer la atención a los pacientes en todo el país.

La institución explicó que, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud, realiza un levantamiento nacional para identificar las necesidades de recurso humano en estos establecimientos, con el propósito de fortalecer la prestación de servicios y aumentar su capacidad de respuesta.

A través de una nota de prensa, la medida forma parte de la estrategia impulsada por el SNS para acercar los servicios de salud a las comunidades y contribuir a descongestionar los hospitales de segundo y tercer nivel, permitiendo que una mayor cantidad de usuarios reciba atención en los centros de menor complejidad.

Nuevas designaciones de forma progresiva

El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, explicó que el proceso permitirá priorizar la designación de médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos y otros profesionales de la salud en los centros que presenten mayores necesidades.

"Queremos que la población encuentre respuesta a sus necesidades en el establecimiento que le corresponde, reservando los hospitales de mayor complejidad para los pacientes que realmente requieren atención especializada. Ese es el camino para lograr una Red Pública más eficiente y con mejor capacidad de respuesta", expresó Landrón.

Según informó la entidad, la ampliación de horarios incluirá cobertura en fines de semana y otros turnos requeridos, siempre respetando la jornada laboral y los derechos del personal de salud.

La incorporación del nuevo personal se realizará de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el levantamiento que se desarrolla en todo el territorio nacional.

En reiteradas ocasiones, Landrón ha dicho que el fortalecimiento de la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema sanitario es uno de los ejes de su gestión.