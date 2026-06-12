Colegio Médico exige garantías laborales antes de ampliar horarios en centros de salud

El doctor Luis Peña Núñez, presidente del CMD, defendió las condiciones laborales del personal de salud en los CPN. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) expresó este jueves su rechazo a la ampliación de horarios de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche en los Centros de Primer Nivel (CPN) y Centros Diagnósticos de la Red Pública anunciada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), al considerar que la medida no debe implementarse sin garantías sobre las condiciones laborales, la seguridad y el personal necesario para sostener los nuevos servicios.

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, manifestó su "profunda preocupación y categórico rechazo" a la disposición SNS-EE-650626 y advirtió que la actual gestión gremial no permitirá que el fortalecimiento de la atención a la población se sustente en la "sobrecarga laboral y el agotamiento físico" de médicos y demás trabajadores de la salud.

"La extensión de los servicios de salud es una demanda justa de la población, pero no puede implementarse como un ejercicio de improvisación. Exigimos al director del Servicio Nacional de Salud que aclare de inmediato: ¿bajo qué esquema de contratación se cubrirán estas nuevas jornadas?, ¿cuáles son las medidas de seguridad para proteger a nuestros médicos en horarios nocturnos y de fines de semana?", cuestionó Peña Núñez.

El CMD insistió en que cualquier ampliación de horarios debe estar sustentada en un plan integral que contemple nuevas plazas para médicos generales y especialistas, mejores condiciones de infraestructura, disponibilidad de equipos e insumos médicos, protocolos efectivos de seguridad y una revisión de los incentivos y compensaciones por jornadas extendidas.

Asimismo, el gremio llamó a las autoridades a abrir un proceso de diálogo sobre el fortalecimiento del sistema sanitario y advirtió que se mantendrá en sesión permanente para dar seguimiento a la aplicación de la medida en los centros de salud del país.

SNS contratará personal de forma progresiva

Ante esos cuestionamientos, el SNS explicó que la ampliación de horarios estará acompañada de la incorporación progresiva de personal de salud de acuerdo a las necesidades del centro y no de una extensión de las jornadas de trabajo del personal actualmente contratado.

La institución informó que, en coordinación con las Direcciones Regionales, realiza un levantamiento nacional para identificar las necesidades de recurso humano en los Centros de Primer Nivel y Centros Clínicos y Diagnósticos de la Red Pública.

Según explicó el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, el proceso permitirá priorizar la designación de médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos y otros profesionales de la salud en los centros que presenten mayores necesidades.

"Queremos que la población encuentre respuesta a sus necesidades en el establecimiento que le corresponde, reservando los hospitales de mayor complejidad para los pacientes que realmente requieren atención especializada. Ese es el camino para lograr una Red Pública más eficiente y con mejor capacidad de respuesta", expresó Landrón.

El funcionario agregó que la cobertura en fines de semana y otros turnos requeridos se realizará respetando la jornada laboral y los derechos del personal de salud.

La incorporación del nuevo personal se ejecutará de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el levantamiento que se desarrolla en todo el territorio nacional.