¿Qué pasa con la sangre que piden a un paciente para una cirugía u otros procesos y no se utiliza?

Una hombre participa en las campañas de donación de sangre voluntaria. ( ARCHIVO )

Cada día, cientos de personas acuden a diferentes centros de salud para donar sangre destinada a familiares que serán sometidos a cirugías, partos o tratamientos médicos.Sin embargo, en muchos casos esas unidades nunca llegan a utilizarse, lo que genera una pregunta frecuente entre los donantes y pacientes: ¿qué ocurre con la sangre que no se usa?

A propósito del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, una consulta realizada a hospitales públicos, centros privados y bancos de sangre reveló que el destino de estas unidades varía según los protocolos de cada institución, aunque en la mayoría de los casos terminan beneficiando a otros pacientes que las necesiten.

En el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, explicaron que la sangre que no es utilizada por el paciente para quien fue donada pasa a formar parte de las reservas destinadas a personas que llegan en estado crítico, muchas veces sin familiares que puedan gestionar donantes.

"Lo importante es que no se pueden dejar morir por falta de sangre", indicaron desde el banco de sangre del hospital.

Asimismo, señalaron que gran parte de sus reservas provienen de donantes voluntarios y de personas que acuden a reponer unidades para familiares hospitalizados.

Una política similar aplican en el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar y en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (Humnsa), donde señalaron que las unidades no utilizadas permanecen disponibles para ser transfundidas a otros pacientes que las requieran.

Protocolos diferentes

No todos los centros manejan la sangre de la misma forma. En el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter explicaron que las unidades donadas para un paciente específico permanecen reservadas exclusivamente para esa persona durante un período de hasta 35 días.

Si durante ese tiempo no son utilizadas y el paciente no las necesita, la sangre vence y debe ser descartada.

"No se puede traspasar porque queda registrada para ese paciente", indicaron desde la institución.

El centro informó que las unidades de sangre obtenidas mediante donación voluntaria pasan a formar parte de las reservas del banco de sangre y pueden ser utilizadas por otros pacientes que las requieran.

De su lado, el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) informaron que cuando la sangre proviene de donaciones realizadas para el banco de sangre del centro y no es utilizada, puede incorporarse al inventario y ser destinada posteriormente a otros pacientes compatibles.

Asimismo, explicaron que, cuando una unidad de sangre es llevada desde otro centro y finalmente no se utiliza, los familiares pueden retirarla.

Una vida útil limitada

Especialistas consultados señalaron que la sangre tiene un tiempo de conservación limitado. En algunos centros las unidades suelen tener una duración de hasta 35 días, mientras que el Banco de Sangre del Laboratorio Referencia explicó que la vida útil de una unidad oscila entre 30 y 35 días desde su extracción.

Una vez vencido ese período, la sangre debe ser descartada siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad.

Las instituciones coincidieron en destacar la necesidad de incrementar las donaciones voluntarias para mantener abastecidos los bancos de sangre.

Costos y acceso

Aunque la sangre donada no se comercializa en los hospitales públicos consultados, algunas instituciones explicaron que los pacientes pueden asumir costos asociados a pruebas y otros procesos. La Cruz Roja Dominicana informó que para afiliados a seguros de salud una unidad puede costar alrededor de 1,300 pesos, mientras que para personas sin seguro el precio ronda entre 3,000 y 3,500 pesos. En el caso del Banco de Sangre de Referencia, el costo de un paquete globular disponible fue estimado en 8,500 pesos.

Un recurso que puede salvar varias vidas

A propósito del Día Mundial del Donante de Sangre, especialistas recuerdan que una sola donación puede resultar vital para múltiples pacientes.

Aunque muchas veces la sangre entregada para una cirugía no llega a utilizarse, en numerosos hospitales termina convirtiéndose en una herramienta fundamental para responder a emergencias, accidentes de tránsito, hemorragias obstétricas y otras situaciones que requieren transfusiones urgentes.

Por ello, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a fortalecer la cultura de la donación voluntaria y regular, considerada una de las principales garantías para mantener disponibles las reservas que permiten salvar vidas.