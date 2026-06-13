Salud Pública notifica tres muertes maternas y 27 infantiles durante la semana 21

En 2026, las muertes maternas han experimentado una baja de 39 % en comparación a igual período en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó que durante la Semana Epidemiológica 21, que va del 24 al 30 de mayo, se registró un caso positivo de leptospirosis, uno de tétanos, tres muertes maternas y 27 muertes infantiles.

A pesar de estas adiciones estadísticas, las muertes maternas registraron una reducción de 39 % durante las primeras 21 semanas epidemiológicas de 2026, mientras que los casos confirmados de leptospirosis muestran un incremento de 173 % en comparación con el mismo período del año pasado.

De acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 21, entre enero y finales de mayo se notificaron 49 muertes maternas (28 dominicanas y 21 haitianas), frente a 80 defunciones reportadas en igual período de 2025.

Las defunciones reportadas en los últimos siete días corresponden a dos madres de origen haitiano y una dominicana.

En cuanto a la mortalidad infantil, se registran 647 defunciones acumuladas en lo que va de año, frente a 729 reportadas en el mismo período de 2025, para una reducción de 11 %.

Las defunciones se concentran principalmente en Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional.

Dengue

El boletín indica que, desde enero de 2026, en el país se notificaron 532 casos sospechosos de dengue, de los cuales 109 fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio.

La incidencia acumulada de casos confirmados presenta una reducción de 18 % respecto al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 130 casos.

La provincia La Altagracia concentra la mayor cantidad de casos confirmados, con 29, seguida de Valverde, Puerto Plata y La Vega, que reportan entre siete y ocho casos cada una.

Durante la semana 21 no se notificaron defunciones por esta enfermedad.

Leptospirosis

La leptospirosis es el evento que muestra el mayor incremento entre las enfermedades bajo vigilancia especial.

Entre las semanas 1 y 21 de 2026 se confirmaron 154 casos, frente a 55 registrados en igual período del año pasado, para un aumento de 173 %.

Además, se han notificado 11 defunciones asociadas a esta enfermedad, en comparación con seis reportadas en 2025.

El Ministerio atribuye el incremento a las lluvias registradas en semanas recientes y a las jornadas de búsqueda activa comunitaria que permitieron identificar casos que no habían sido reportados al sistema de vigilancia.

Puerto Plata figura entre las provincias con mayor carga de casos confirmados.

Malaria

La vigilancia epidemiológica muestra una disminución significativa de la malaria.

Hasta la semana 21 se habían confirmado 84 casos, frente a 520 registrados en el mismo período de 2025, lo que representa una reducción de 84 %.

Durante la semana evaluada no se notificaron nuevos casos ni defunciones por esta enfermedad.

Las autoridades atribuyen el comportamiento a la continuidad de las acciones de vigilancia, prevención y control vectorial desarrolladas por las Direcciones Provinciales de Salud.

Virus respiratorios La vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y enfermedad tipo influenza (ETI) muestra que los casos se mantienen dentro de los niveles esperados para la época y sin superar los umbrales epidémicos.

Durante la semana 21 se identificó circulación de SARS-CoV-2.

Alarmas epidemiológicas

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detectó 19 alarmas epidemiológicas en establecimientos de salud ubicados en 11 provincias y áreas de salud.

Entre las alertas figuran enfermedades febriles hemorrágicas, enfermedades respiratorias, muertes maternas, meningitis, enfermedad diarreica aguda, varicela, hepatitis viral aguda y enfermedades febriles eruptivas.

Las autoridades aclararon que estas alarmas constituyen señales que requieren investigación y no necesariamente corresponden a brotes epidémicos.