Dos pacientes permanecen en UCI con pronóstico reservado tras accidente de empleados de Supérate

Equipos médicos realizan el traslado de un paciente. ( FUENTE EXTERNA )

Dos de los pacientes afectados en el accidente de tránsito que involucró a más de 13 empleados del programa Supérate permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, con pronóstico reservado.

Asimismo, el Servicio Nacional de Salud (SNS) indicó que otros pacientes continúan siendo trasladados a ese centro especializado para recibir atenciones acordes con sus necesidades clínicas.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de ayer. Un autobús, perteneciente al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, transportaba al grupo de colaboradores que se dirigía a participar en una jornada programada en el polideportivo de Hato Mayor. En el accidente el vehículo impactó el local de una banca de lotería.

Los pacientes recibieron las primeras atenciones en el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, en Hato Mayor, y en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís.

Posteriormente, aquellos que requirieron atención de mayor complejidad fueron trasladados al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, tanto por vía terrestre como mediante aeroambulancias.

Traslados

El SNS explicó, que los traslados fueron posibles gracias a la red de helipuertos con que cuenta la institución, lo que permitió agilizar la movilización de los pacientes y garantizar una respuesta rápida ante la emergencia.

En ese sentido, la entidad destacó que la Red Pública de Salud continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta y que próximamente incorporará una aeronave al sistema de traslados, con el objetivo de reforzar la Red Nacional de Trauma.

La institución precisó que las referencias y traslados continuarán realizándose conforme a la evolución y condición de cada paciente, con el propósito de garantizar la atención requerida según el nivel de complejidad de cada caso.

Además, agregó que equipos médicos, de enfermería y personal de apoyo se mantienen brindando las atenciones necesarias para garantizar la estabilidad y recuperación de los afectados.