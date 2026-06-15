Cruz Roja Dominicana llama a crear una cultura de donación voluntaria de sangre

La Cruz Roja Dominicana (CRD) inició este lunes una campaña de concienciación ciudadana para promover la donación voluntaria de sangre como una práctica habitual entre los dominicanos y garantizar mayores reservas para atender emergencias y necesidades médicas en el país.

La iniciativa fue presentada en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, durante un acto en el que las autoridades de la institución hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para incluir este tema dentro de la agenda nacional de salud.

Blaurio Alcántara, director general de la Cruz Roja Dominicana, destacó que la campaña busca convertir la donación de sangre en un gesto permanente de solidaridad y responsabilidad ciudadana.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 14 de junio como el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre y que este año la conmemoración se desarrolla bajo el lema "Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas".

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Planes y desafíos para aumentar las reservas de sangre

Durante la actividad, Alcántara y el presidente de la institución, Miguel Sanz Flores, anunciaron planes orientados a alcanzar una reserva de 600,000 unidades de sangre, considerada necesaria para responder de manera eficiente ante situaciones de emergencia.

Sanz Flores resaltó que una sola pinta de sangre puede contribuir a salvar hasta tres vidas, por lo que exhortó a la población a sumarse a esta causa. También recordó que la Cruz Roja opera un banco de sangre desde 1949, cuando fue instalado el primero del país.

Por su parte, César Matos, director del Laboratorio de Sangre de la entidad, explicó que, según los parámetros de la OMS, la disponibilidad de sangre debe equivaler al menos al 4 % de la población. Sin embargo, señaló que gran parte de las unidades obtenidas en República Dominicana provienen del sistema de reposición, mediante el cual los pacientes deben presentar un donante para recibir el suministro requerido.

"Esa práctica predomina, pero tenemos la urgencia de cambiarla porque con ella apenas alcanzamos reservas mínimas de alrededor de 250 unidades diarias, insuficientes para garantizar el volumen indispensable que dispone la OMS", indicó.

La Cruz Roja informó que cuenta con tecnología capaz de realizar hasta 18 pruebas de tamizaje para verificar la calidad de la sangre recolectada, un proceso que representa una inversión superior a los recursos que recibe por concepto de recuperación de costos.

La institución también expresó preocupación por el financiamiento de estos procedimientos, al señalar que actualmente el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es la única administradora de riesgos de salud que cubre dichos costos a sus afiliados.

Asimismo, Alcántara pidió al sector empresarial ampliar sus programas de responsabilidad social para incluir apoyo a las entidades de socorro y asistencia humanitaria.

Además de su banco de sangre en Santo Domingo, la Cruz Roja Dominicana cuenta con centros de recolección y procesamiento en Santiago, San Francisco de Macorís, La Romana, Bonao y San Juan de la Maguana. Recientemente, también inauguró un nodo en Nagua para atender a las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná.