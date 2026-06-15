RD pasa del puesto 19 al 8 en donación de sangre; aún enfrenta déficit de 33 mil pintas al año

Con cada pinta recolectada en una donación de sangre, se salvan hasta tres vidas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

República Dominicana pasó del puesto 19 al octavo lugar entre 21 países que reportan indicadores de sangre a organismos internacionales, un avance alcanzado en apenas cuatro años y medio gracias al incremento de las donaciones voluntarias.

Sin embargo, el país todavía registra un déficit cercano a las 33,000 pintas anuales, según informó este lunes el director del Hemocentro Nacional, Pedro Sing, durante la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. Anteriormente, el déficit superaba las 100,000 unidades.

"Hemos pasado del lugar número 19 de 21 países que reportamos sangre a los organismos internacionales, al lugar número ocho de 21 países", indicó el hematólogo.

"Aquí tenemos que transitar el camino con la firmeza requerida hasta que la sangre sea un bien público en República Dominicana" Pedro Sing director del Hemocentro Nacional “

Sing explicó que uno de los principales indicadores que ha contribuido a este avance es el crecimiento de la donación voluntaria recurrente.

"De -1 que teníamos en el 2019, tenemos 3.8 donaciones por cada 1,000 voluntarios. Y eso nos indica no solo que estamos en el tránsito correcto, sino que además se puede", afirmó.

El doctor celebró que el número de donantes voluntarios en el país creció a 60,988 personas, aunque necesita entre 150 y 175 mil voluntarios.

Al finalizar 2025, el Hemocentro Nacional acumulaba 870 colectas; 1,257 charlas; 31 acuerdos firmados y aumentó a 236 el número de clubes de donantes e instituciones amigas.

El director del Hemocentro informó además que, desde el inicio de sus de operaciones, la institución ha ahorrado más de 300 millones de pesos a familias de escasos recursos mediante la entrega gratuita de glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Ampliar cantidad de hemocentros

En tanto, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que, con cada pinta de sangre donada, se pueden salvar hasta tres vidas, de ahí el plan de aumentar la cantidad de hemocentros en el país y hacer que algunos hospitales sean reconocidos como puntos de recolección de sangre.

"El Estado tiene que aportar, cubriendo los exámenes y laboratorios", dijo.

El doctor informó que se trabaja en la conformación de un hemocentro en Santiago y otro en una nueva localidad todavía a definir.

Además de solidario, el funcionario definió la donación de sangre como "un acto de responsabilidad ciudadana".

Atallah condenó enérgicamente el cobro de bienes materiales a cambio de una pinta de sangre.

"No debe ser un ente negociable donde se dé el trastrueque del dinero", resaltó.

"La sangre no conoce de razas, no conoce de religión, no conoce de influencers, no conoce de quién tenga más 'likes'... conoce de la necesidad de una persona que está del otro lado para salvarse y de una persona que está de este lado para ser el salvador", manifestó.

Asimismo, dijo que la meta es finalizar el 2026 con una meta de 100,000 donantes voluntarios y 150,000 al finalizar la gestión en 2028.

"Lo más importante es decir, señores, que nosotros hemos disminuido más de un 65 % el déficit de sangre en el país. Y nos falta mucho", comentó.

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Lema 2026

El lema elegido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Día del Donante en 2026 fue: "Una gota de humanidad. Donemos sangre, salvemos vida".

Bernardino Vitoy, representante de la OPS en el país, recordó que la sangre es "un sistema de vida que nos protege a todos".

El doctor Vitoy abogó por eliminar las dificultades para mantener las reservas estables, transformando la cultura de donación, mejorando la calidad en las transfusiones, especialmente en partos, pacientes con leucemia, víctimas de accidentes de tránsito y pacientes quirúrgicos, quienes ocupan la primera línea en recepción de sangre.

"Donar sangre debe ser visto como un acto cotidiano. Hay que cambiar la reposición por donación voluntaria", comentó.

En el acto fue reconocido Fernando Pérez como "donante del año", por mantener la constancia de donar su sangre cada tres meses.