El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró este lunes que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones sobre la situación del Instituto Oncológico del Cibao y dar a conocer a la ciudadanía los informes sobre lo que allí sucedía.

"Esperando que el Ministerio Público haga su trabajo. Nosotros sí le acompañamos como órgano rector de Salud y le dimos la asistencia y vamos a esperar que ellos sigan produciendo la investigación junto con el (Seguro Nacional de Salud) Senasa. El Ministerio de Salud Pública está para apoyar cada una de las acciones del Ministerio (Público) y Senasa", expresó el funcionario al ser abordado por periodistas.

Cuestionado sobre si en el centro se estaban realizando prácticas inadecuadas, Atallah recordó que el Oncológico del Cibao no formaba parte de la red pública de servicios de salud.

"Era una institución privada, o sea que no era parte de la red", aclaró.

No obstante, sostuvo que desde el Ministerio de Salud Pública se realizaron intervenciones y observaciones dirigidas a mejorar distintos aspectos del funcionamiento del establecimiento.

"Y nosotros sí, múltiples veces fuimos a atenderlos y a reclamarles cosas y organizamos algunos aspectos de mejoría, pero ya llegó el punto que el Ministerio actuó, y a través del Ministerio, se va a conocer todo lo que estaba pasando ahí y se va a tomar acción, más acciones", manifestó.

Atallah insistió en que las autoridades continuarán colaborando con el proceso para esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes.

Solicitan medida de coerción

El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra los implicados en una presunta red acusada de desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer del Instituto Oncológico Regional del Cibao mediante un esquema de fraude y corrupción.

En la madrugada del pasado sábado 13 de junio, el expresidente del patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao, ingeniero Héctor Bienvenido Lora, y su esposa, Luisa Guzmán, fueron arrestados durante un allanamiento realizado en la provincia Santiago por miembros del Ministerio Público.

De acuerdo con informaciones obtenidas, la intervención fue ejecutada alrededor de las 3:00 de la madrugada y está siendo dirigida por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el magistrado Wilson Camacho.

Asimismo, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado y exvicepresidenta del patronato figura entre los arrestados por el caso.

Según la investigación, los acusados formaban parte de una estructura fraudulenta que sustrajo millones de pesos mediante diversas maniobras en perjuicio de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), afiliados al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El Ministerio Público sostiene que la red utilizó el patronato que administra el centro de salud para cometer presuntos delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Las autoridades también afirman que la estructura contó con la participación de otros empleados y colaboradores que actuaron de manera coordinada para desviar fondos destinados a la atención médica de pacientes oncológicos.