Pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa del Cibao denunciaron que al menos 109 personas permanecen a la espera de ser incorporadas al Programa de Medicamentos de Alto Costo, mientras otras 22 aguardan la aprobación de cambios de tratamientos que consideran vitales para controlar sus condiciones de salud.

Los afectados y sus familiares expresaron preocupación por los retrasos en los procesos de aprobación, asegurando que la situación está provocando complicaciones médicas, hospitalizaciones y un deterioro significativo en la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades inflamatorias intestinales.

Johnny Cruz García, vocero de los pacientes, explicó que muchos de los expedientes pendientes datan de 2024 y corresponden tanto a personas que aún no han sido admitidas en el programa como a pacientes que necesitan cambiar de medicamento debido a que los tratamientos actuales han perdido efectividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/whatsapp-image-2026-06-16-at-105201-am-2-ef369e13.jpeg Pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa realizan manifestación en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

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Testimonios y denuncias de pacientes afectados

"Tenemos 109 pacientes esperando entrar al programa y 22 solicitando cambios de medicamentos. Esos cambios son tan importantes como una inclusión, porque cuando un medicamento deja de funcionar, el paciente queda prácticamente sin tratamiento", afirmó Cruz García.

La ingeniera en tecnología de alimentos Nayeli García relató que lleva dos años esperando la aprobación del cambio de medicamento, luego de que su organismo dejara de responder al tratamiento que recibe actualmente.

Explicó que la demora le ha provocado múltiples recaídas, cirugías intestinales y otras complicaciones que han afectado su desarrollo profesional y calidad de vida.

Otro de los testimonios fue el de Francisco Minier, paciente residente en Loma de Cabrera, ha tenido que vender sus propiedades, incluyendo un vehículo y una finca, para poder costear su tratamiento médico.

Otra denuncia

Los pacientes también denunciaron interrupciones en el suministro de algunos fármacos biológicos y reclamaron la incorporación de nuevos medicamentos disponibles en otros países, así como la descentralización de los servicios de alto costo en Santiago para agilizar los procesos y evitar que los usuarios de provincias alejadas pierdan sus tratamientos.

Asimismo, advirtieron que las enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa afectan a personas de todas las edades, incluyendo niños.