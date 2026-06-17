Director de programa de Alto Costo desmiente escasez de medicamentos en Santiago

Carlos Sanchez Solimán, director de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, Carlos Sánchez Solimán, desmintió este miércoles las denuncias sobre una supuesta escasez de medicamentos en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, y aseguró que los pacientes continúan recibiendo sus tratamientos con normalidad.

Sánchez afirmó que no existe ninguna anomalía en el servicio ni falta de medicamentos en ese centro de salud, contrario a lo que, según indicó, ha circulado en algunos medios de comunicación.

El funcionario sostuvo que la cobertura para los pacientes activos de Santiago y de todos los centros de dispensación de medicamentos administrados por el Programa de Alto Costo está garantizada y seguirá ofreciéndose sin contratiempos.

Asimismo, reconoció el derecho de los pacientes que buscan acceder a medicamentos para tratar sus condiciones de salud, pero reiteró que todos los pacientes activos incluidos en el programa y atendidos en el centro regional de Santiago están actualmente medicados.

Denuncias de escasez y respuesta oficial

El especialista atribuyó las denuncias a grupos de activistas que desde hace varias semanas reclaman la ampliación de la cobertura para medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn.

En ese sentido, hizo un llamado a cualquier paciente inscrito en el programa que no haya recibido su medicación para que acuda al centro correspondiente, donde, aseguró, será atendido de manera inmediata.

Sánchez recordó que más del 95 % de los pacientes registrados en el Programa de Alto Costo cuentan con seguro familiar de salud y están afiliados a una Administradora de Riesgos de Salud (ARS), principalmente dentro del régimen contributivo de la Seguridad Social, mientras que el programa opera como una iniciativa de asistencia social financiada con recursos del presupuesto nacional.

Necesidad de reforma en el sistema de salud

Consideró que la demanda de ampliar la cobertura de medicamentos es legítima, pero señaló que para lograrlo se requiere una reforma del sistema de salud y de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, con el objetivo de garantizar una cobertura más amplia y sostenible.

"Lo que estoy planteando es que el país debe atender con urgencia este tema, porque la prevalencia y la incidencia de las enfermedades de alto costo seguirán aumentando debido a que la sociedad dominicana tiene una esperanza de vida de 75 años en promedio y estás enfermedades están muy ligadas a la edad." Carlos Sánchez Solimán. El director del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. “

El director informó que el Programa de Alto Costo pasó de atender alrededor de 2,500 pacientes en 2020 a más de 8,000 en la actualidad, de los cuales más de 2,500 fueron incorporados durante el último año y medio.